Чому люди почали менше довіряти один одному

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Чому люди почали менше довіряти один одному
Чому люди почали менше довіряти один одному / unsplash.com

Головними причинами зростання недовіри між людьми можуть бути падіння народжуваності та зменшення розмірів сімей.

Про це заявив британський вчений Тамас Девід-Барретт, пише Nature.

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Раніше сім’ї були впевнені в тому, що отримають допомогу при вирішенні найрізноманітніших завдань. При цьому останнім часом сім'ї значно скорочуються. Жінки хочуть народжувати не 4-5 дітей, а одну чи дві. У підсумку це призводить до зменшення числа двоюрідних братів і сестер, а також далеких родичів.

За його словами, закони та держава можуть замінити частину функцій щодо підтримки соціальних норм, які раніше виконували сім’ї та традиційні родинні зв’язки.

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Ці висновки розраховані за одним принципом – члени однієї і тієї ж сім'ї майже завжди знають про існування один одного і підтримують стосунки між собою, за винятком рідкісних випадків. При цьому, близькі друзі однієї людини найчастіше не знають про існування інших знайомих і ще рідше підтримують з ними тісні контакти.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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