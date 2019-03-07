Чому люди почали менше довіряти один одному

Головними причинами зростання недовіри між людьми можуть бути падіння народжуваності та зменшення розмірів сімей.

Про це заявив британський вчений Тамас Девід-Барретт, пише Nature.

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Раніше сім’ї були впевнені в тому, що отримають допомогу при вирішенні найрізноманітніших завдань. При цьому останнім часом сім'ї значно скорочуються. Жінки хочуть народжувати не 4-5 дітей, а одну чи дві. У підсумку це призводить до зменшення числа двоюрідних братів і сестер, а також далеких родичів.

За його словами, закони та держава можуть замінити частину функцій щодо підтримки соціальних норм, які раніше виконували сім’ї та традиційні родинні зв’язки.

Ці висновки розраховані за одним принципом – члени однієї і тієї ж сім'ї майже завжди знають про існування один одного і підтримують стосунки між собою, за винятком рідкісних випадків. При цьому, близькі друзі однієї людини найчастіше не знають про існування інших знайомих і ще рідше підтримують з ними тісні контакти.

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