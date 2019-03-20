Чому люди погоджуються на незахищений секс

Канадські психологи з Університет Гуелфа з'ясували, які групи молоді люди частіше погоджуються на незахищений секс. Експерти також розповіли, чому вони відмовляються від презервативів, навіть якщо знають про можливу незаплановану вагітність та ризик підхопити інфекцію.

Усіх добровольців розділили на три групи: 157 гетеросексуальних чоловіків, 177 гетеросексуальних жінок і 106 чоловіків, що мали гомосексуальний досвід.

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Учасники були віком від 18 до 25 років, пише Taylor&Francis Online.

Психологи пропонували добровольцям сценарії розвитку нових романтичних і сексуальних відносин. Молодим людям потрібно було вказати, як вони поводяться при статевому контакті і пояснити мотивацію прийняття тих чи інших рішень.

В усіх трьох групах стратегії поведінки під час обговорення контрацептивів відрізнялися.

Найчастіше на незахищений секс погоджувалися гетеросексуальні чоловіки. Вони пояснювали це тим, що "так склалися обставини". Також вони не були схильні розглядати негативні сценарії. Інша причина – у розмірі презерватива, їх стандартна довжина – 17 сантиметрів. А от середньостатистичний розмір члена у стані збудження менший – 14,5 сантиметрів.



Найчастіше на незахищений секс погоджувалися молоді гетеросексуальні чоловіки

Чоловіки також скаржилися, що презервативи зісковзують, складка латексу біля основи статевого члена тисне і викликає неприємні відчуття.

Гетеросексуальні жінки дотримуються іншої думки про контрацепцію. Частіше вони взагалі хочуть відмовитися від сексу, ніж займатися ним без презерватива. При цьому дівчата схильні йти на ризик, якщо вважають відносини довірчими і надійними.

Представники третьої групи намагаються обговорити всі деталі заздалегідь.

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