Чому люди шукають собі хвороби в інтернеті

Деякі сучасні люди не мають часу на візит до лікаря, тож обмежуються пошуком інформації в інтернеті та постановкою діагнозів.

Психотерапевт Сергій Кистенів зазначив, що такий синдром виникає частіше у підлітків, тривожних мам, брутальних чоловіків.

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Чому люди шукають собі діагноз в інтернеті

1. Надлишок інформації

Коли людина читає інформацію про хворобу, вона в більшості не знає специфічних, які характерні для певного захворювання симптомів. І вона не може відрізнити їх від загальних симптомів, які зустрічаються в симптоматиці багатьох хвороб.

Наприклад: слабкість, млявість, відсутність сил, нестійкі випорожнення, блідість – це загальні симптоми нестачі вітаміну В12. А ось специфічний симптом, який буває у більшості пацієнтів з B12-дефіцитної анемією – лакований язик. При цьому для правильної діагностики дефіциту вітаміну одного лакованого язика недостатньо.

2. Брак інформації

Лікар мовчить, як партизан, дивиться в історію і без єдиного слова простягає листок з призначеними препаратами. Що зробить пацієнт після відвідування такого лікаря? Знайде відповідь в інтернеті. Психотерапевт радить змінити такого лікаря.

3. Перекручена інформація

Існує велика кількість блогів, де шарлатани всіх видів лікують вигадані діагнози (синдром втомлених наднирників, продірявлений кишківник, тощо ). Що робити?

Фільтруйте інформацію та вибирайте лікарів, які дотримуються принципів доказової медицини.

Якщо ж ви все ще продовжуєте шукати хвороби, можливо у вас іпохондрія і потрібно звернутися до психотерапевта. Іпохондричні побоювання відносяться найчастіше до серця, шлунково-кишковому тракту, статевих органів і головного мозку.

Для діагностики іпохондричних розладів за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб потрібна наполегливе переконання в тому, що у людини не більше двох серйозних соматичних хвороб (тілесних, а не психічних захворювань). Такий стан повинен спостерігатися мінімум 6 місяців.

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