Чому люди стають агресивними в натовпі

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Чому виникає агресія в транспорті
Чому виникає агресія в транспорті / Фото з вільних джерел

Кожна людина хоча б раз у житті помічала, як у неї виникає незрозуміле роздратування щодо інших людей. А через 15-20 хвилин з’являється виразне бажання з ким-небудь зчепитися, тільки дай привід.

Всі навколо несподівано починають здаватися ворогами, які хочуть нас чомусь образити. Лікар-психотерапевт Геннадій Авер’янов зазначає, що у голові інших людей відбувається те саме.

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Сутички, дрібна лайка або скандал спалахують в чергах в обов'язковому порядку

Те саме відбувається і дуже наповненому людьми транспорті, де перепалки і взаємне роздратування є постійним фоном.

А вже якщо хтось ще і витріщився на людину, то взагалі пар може піти з вух. Тому багато людей не люблять громадський транспорт в годину пік і виходять з нього з почуттям засмученості та поганим настроєм.

Що ж відбувається з нашою психікою в таких обставинах?

Насправді, все що ми відчуваємо в ситуаціях скупчення людей з незнайомими, це сильна внутрішня агресія. Більш того, в біології агресивна поведінка визначається як швидке скорочення дистанції контакту. Тобто будь-який чужак швидко наближається до наших особистих кордонів – це пряма агресія, на яку варто дати негайну відповідь. Тому люди і відчувають як злість і роздратування.

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При цьому неважливо, чи ці наміри ворожі чи ні. Вторгнення в особистий простір людини – це напад. Пильний погляд в очі від чужинця передує агресії. При цьому свідомість в курсі, що все в порядку і ми в безпеці, але вдіяти з агресивним інстинктом нічого не можемо.

Залишається тільки усвідомленим зусиллям відволікати себе на нейтральну діяльність, наприклад читання або використанням телефону.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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