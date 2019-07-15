Чому люди з розвиненою уявою частіше приходять на допомогу

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Люди з розвиненою уявою добріші
Люди з розвиненою уявою добріші / Ravishly

Американські вчені провели дослідження та з'ясували, що люди-фантазери є більш альтруїстичними.

Виявляється, що ділянки мозку, які відповідають за образне мислення, пов'язані з альтруїзмом. Коли людина спостерігає у когось лихо, саме уява підказує їй, що потрібно прийти на допомогу. Про це розповідає Medical Press

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Команда бостонського університету хотіла дізнатися, як здатність моделювати уявні сцени допомагає мотивувати людей до формування більш альтруїстичних намірів. Мета полягала в тому, щоб розкрити когнітивні та нейронні механізми, які пояснюють взаємозв'язок між епізодичним моделюванням та підвищеною готовністю допомагати тим, хто потребує допомоги.

Дослідники вивчили дві ділянки мозку з різними функціями: скронево-тім'яний вузол, який грає ключову роль в процесах усвідомлення себе та інших, а також скроневу частку, пов'язану з відтворенням образів. Виявилось, що активність в скроневій частці пророкує готовність людини прийти на допомогу.

Якщо ви можете уявити, як допомагаєте комусь, то швидше за все, готові це зробити – розповів співавтор Дослідження Ліан Янг.

Допомога одне одному

У першому експерименті мозок добровольців сканували, коли вони уявляли, як допомагають оточенню в гіпотетичній ситуації. У другому експерименті учасники також уявляли, що допомагають іншій людині, а тим часом дослідники за допомогою коротких магнітних імпульсів стимулювали їх скронево-тім'яний вузол.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове життя
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