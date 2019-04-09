Чому люди закінчують життя самогубством

Самогубство є третьою за значимістю причиною смерті серед населення у віці від 15 до 24 років і другою у віковому діапазоні від 24 до 35 років.

В середньому кожні 16,2 хвилини відбувається 1 суїцид. Кожне самогубство зачіпає мінімум 6 інших людей. На кожні 25 спроб покінчити життя припадає 1 смерть. Чоловіки становлять 79% зі всіх самогубців, в той час як жінки більш схильні до думок про суїцид. Щороку 1 з 65 000 дітей у віці від 10 до 14 років здійснює самогубство, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Що штовхає людей на суїцид

Близько 2/3 людей, які вчинили самогубство, перебували в депресії. Депресія, яка не лікувалася і не діагностувалася або неефективно лікується, є причиною самогубства номер 1.

Інші психічні захворювання, які також спонукають людей покінчити життя. Наприклад, людина з шизофренією або іншими захворюваннями, які викликають психоз, може чути голоси, які наказують вбити себе. Біполярний розлад, розлади харчової поведінки, включаючи анорексію і булімію – також є станами з високим рівнем смертності від самогубств.



Депресія – основна причина самогубств

Приблизно 25-40% з тих, хто наклав на себе руки, мали контакти з психіатричними службами в минулому році (шизофренія, біполярний розлад і інші важкі психічні розлади). Наркотики та алкоголь також можуть впливати на людину, у якого є суїцидальні нахили, роблячи його більш імпульсивним і здатним йти на поводу у своїх бажань.

Вживання наркотиків та алкоголю може сприяти виникненню інших причин самогубства: втрата роботи і відносин. Крім того, рівень зловживання психоактивними речовинами і алкоголізму вище серед людей з депресією і іншими психічними розладами.

Також серед основних причин суїциду є:

Важкі невиліковні хвороби, хронічні болі;

Травматичний стрес (зґвалтування, фізичне насилля, військова травма);

Почуття самотності;

Відсутність страху перед болем і смертю.

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