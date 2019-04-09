Чому люди закінчують життя самогубством

227 Читать новость на русском
Причини самогубства
Причини самогубства / pixabay.com

Самогубство є третьою за значимістю причиною смерті серед населення у віці від 15 до 24 років і другою у віковому діапазоні від 24 до 35 років.

В середньому кожні 16,2 хвилини відбувається 1 суїцид. Кожне самогубство зачіпає мінімум 6 інших людей. На кожні 25 спроб покінчити життя припадає 1 смерть. Чоловіки становлять 79% зі всіх самогубців, в той час як жінки більш схильні до думок про суїцид. Щороку 1 з 65 000 дітей у віці від 10 до 14 років здійснює самогубство, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Читайте також: Як відрізнити смуток від депресії

Що штовхає людей на суїцид

Близько 2/3 людей, які вчинили самогубство, перебували в депресії. Депресія, яка не лікувалася і не діагностувалася або неефективно лікується, є причиною самогубства номер 1.

Інші психічні захворювання, які  також спонукають людей покінчити життя. Наприклад, людина з шизофренією або іншими захворюваннями, які викликають психоз, може чути голоси, які наказують вбити себе. Біполярний розлад, розлади харчової поведінки, включаючи анорексію і булімію – також є станами з високим рівнем смертності від самогубств.

Депресія – основна причина самогубств
Депресія – основна причина самогубств

Приблизно 25-40% з тих, хто наклав на себе руки, мали контакти з психіатричними службами в минулому році (шизофренія, біполярний розлад і інші важкі психічні розлади). Наркотики та алкоголь також можуть впливати на людину, у якого є суїцидальні нахили, роблячи його більш імпульсивним і здатним йти на поводу у своїх бажань.

Вживання наркотиків та алкоголю може сприяти виникненню інших причин самогубства: втрата роботи і відносин. Крім того, рівень зловживання психоактивними речовинами і алкоголізму вище серед людей з депресією і іншими психічними розладами. 

Також серед основних причин суїциду є: 

Важкі невиліковні хвороби, хронічні болі;

Травматичний стрес (зґвалтування, фізичне насилля, військова травма); 

Почуття самотності;

Відсутність страху перед болем і смертю. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
18655
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Самогубство
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 8991
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 740
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1478
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1591
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5457
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук