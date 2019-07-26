Чому люди займаються сексом: назвали основні причини

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Чому люди займаються сексом
Чому люди займаються сексом / attuale.ru

Виявилося, що люди найчастіше займаються сексом, щоб зміцнити відносини та покращити свій настрій.

Компанія з виробництва секс-іграшок Lovehoney опитала понад 3000 своїх користувачів про те, як вони ставляться до сексу і з якої причини взагалі ним займаються.

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Чому люди займаються сексом? 

  1. Щоб зміцнити відносини (49%);
  2. Поліпшити настрій (45%);
  3. Щоб впоратися зі стресом (43%);
  4. Щоб краще спати (33%);
  5. Щоб налагодити психічне здоров'я в цілому (25%);
  6. Щоб відчувати себе впевненіше (20%).

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Виявилося, що практично всі причини сексу пов'язані зі здоров'ям. "Люди стали бачити в сексі не просто фізичне задоволення або спосіб розмноження, а щось більше", – прокоментували результати опитування експерти.

Насправді, секс стає новою формою турботи про себе: він дійсно допомагає боротися з негативними емоціями й справлятися зі стресом.

Статевий акт стимулює вироблення ендорфіну, окситоцину і дофаміну, які заспокоюють, зменшують симптоми депресії, тривоги й інших психічних розладів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
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