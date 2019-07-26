Чому люди займаються сексом: назвали основні причини
Виявилося, що люди найчастіше займаються сексом, щоб зміцнити відносини та покращити свій настрій.
Компанія з виробництва секс-іграшок Lovehoney опитала понад 3000 своїх користувачів про те, як вони ставляться до сексу і з якої причини взагалі ним займаються.
Читайте також: 7 простих лайфхаків, які допоможуть покращити секс
Чому люди займаються сексом?
- Щоб зміцнити відносини (49%);
- Поліпшити настрій (45%);
- Щоб впоратися зі стресом (43%);
- Щоб краще спати (33%);
- Щоб налагодити психічне здоров'я в цілому (25%);
- Щоб відчувати себе впевненіше (20%).
Виявилося, що практично всі причини сексу пов'язані зі здоров'ям. "Люди стали бачити в сексі не просто фізичне задоволення або спосіб розмноження, а щось більше", – прокоментували результати опитування експерти.
Насправді, секс стає новою формою турботи про себе: він дійсно допомагає боротися з негативними емоціями й справлятися зі стресом.
Статевий акт стимулює вироблення ендорфіну, окситоцину і дофаміну, які заспокоюють, зменшують симптоми депресії, тривоги й інших психічних розладів.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.