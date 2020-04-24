Чому люди жалкують про секс: відповідь психологів

І чоловіки, і жінки іноді жалкують через сексуальний і романтичний досвід. Але з різних причин: чоловіки частіше засмучуються через втрачені можливості, а жінки через безглуздих коханців і випадкові зв'язки.

Про це йдеться в дослідженні американських психологів, опублікованому в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.

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Дослідники вивчили 61 412 оголошень в розділі сайту Craigslist, де люди шукають незнайомців, з якими перетнулися в громадських місцях. Також психологи проаналізували 3500 постів на сайті FMyLife.com, де користувачі анонімно діляться історіями з життя (за принципом "підслухано").



Жінки часто жалкують про секс через ризик вагітності / unsplash.com

З'ясувалося, що за втрачені контакти частіше писали чоловіки: в 42 911 випадках чоловіки шукали незнайомок, з якими десь бачилися. Лише 18 501 повідомлення були присвячені незнайомцям, якими зацікавилися дівчата. Зате жінки частіше за чоловіків розповідали про безглузді побачення і невдалий секс.

Чоловіки схильні переоцінювати свої шанси на секс, і тому в середньому частіше жалкують про втрачені можливості, ніж жінки. Жінки більше схильні шкодувати, що зустрічалися або займалися сексом з якимись чоловіками,

– розповів Грегорі Уебстер, психолог з Університету Флориди.

Стаття пояснює відмінності ризиком вагітності – для жінки наслідки можуть бути складнішими, ніж для чоловіка. Вибірка обмежується аудиторією двох специфічних сайтів, тому невідомо, чи співпадуть результати з вибіркою по країні або світу.

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