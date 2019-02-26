Чому люди зраджують та як цього уникнути

Більшість вважає, що головна причина зрад – проблеми у відносинах, і в разі зради партнера схильні звинувачувати себе в тому, що чогось йому недодали, не змогли втримати. Але насправді половина зрадників кажуть, що цілком щасливі у відносинах з тим, кому зрадили.

Проблеми з партнером часто виявляються наслідком, а не причиною зради. Психологи сходяться на думці, що до невірності людини зазвичай підштовхують відразу кілька факторів, головний з яких – наявність можливості зрадити.

Читайте також: Як пережити зраду і вберегти стосунки: поради психологів

Саме тому відносини на стороні нерідко починаються на роботі.

На ймовірність зради впливають цілком конкретні обставини, але всі вони так чи інакше пов'язані з можливістю зради. Шанси, що партнер це зробить, вище, якщо він багато подорожує, добре освічений, живе у великому місті, працює у великій компанії і багато спілкується з друзями окремо від вас.

Це не означає, що вберегтися від зради можна, замкнувши партнера дому та заборонивши йому вчитися.

По-перше, наявність можливості не завжди веде до невірності, а тільки може до неї підштовхнути.

По-друге, обмежуючи свободу людини, ви втратите її довіру і зробите нещасним.

До того ж на ймовірність зради впливають й інші, не пов'язані з "вікном можливостей", чинники. Наприклад, генетика.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.