Чому людина сміється, коли її лоскочуть

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Чому лоскіт змушує людей сміятися
Чому лоскіт змушує людей сміятися / divany.hu

Залежно від того, як людина реагує на лоскіт, він може бути кумедною грою, тимчасовим подразником або ж неприємним переживанням.

Існує два види лоскоту. Перший вид – кнісмесіс, трішки дратівне відчуття, який викликане легкими рухами по тілу, пише BBC. Другий вид – гаргалесіс, який спричиняє лоскіт сильнішим надавлюванням на шкіру.

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Коли до вашої шкіри доторкаються, то нервові закінчення під нею надсилають електричні сигнали у мозок.

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Ми сміємося від лоскоту, бо одразу дві зони мозку реагують на це відчуття – зона, яка аналізує дотик та зона, яка створює задоволення. Звісно, що лоскіт не завжди приємний.

Лоскіт може впливати на зону, яка змушує людину панікувати, зіткнувшись з небезпекою. Як не дивно, сміх від лоскоту може бути примітивним механізмом захисту, що вказує на покірність хижакові.

Зазвичай людям лоскітно за шиєю, на боках та під пахвами.

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Чому не можемо полоскотати самі себе? Це пов’язано з мозочком, який стежить за нашими рухами. Він розрізняє очікувані та неочікувані відчуття. Тобто він знає, що ви робите, та є надто розумним, щоб реагувати на ці рухи.

Деякі люди з такими хворобами як шизофренія можуть лоскотати самі себе. Це виникає через те, що їх мозочок не може так само розпізнавати дії, які вони вчинили з власної ініціативи.

Навіть деякі тварини відчувають лоскіт. Акули можуть відчувати кнісмесіс, коли їх лоскочуть трошки вище щелеп. Гаргалесіс знайомий лише шимпанзе, горилам та орангутангам. У них це може бути формою соціального зв’язку або навчання потомства про вразливі місця.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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