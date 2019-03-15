Чому людям набридає займатися сексом

Сексуальна нудьга руйнує стосунки частіше, ніж конфлікти і зрада. Нудьга виражається в віддаленні партнерів у свої захоплення, у відсутності спільних інтересів, повноцінного спілкування і спільного проведення часу.

Сексуальна нудьга часто призводить до розриву пару ще до того як настала нудьга в стосунках.

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Сексуальна нудьга — це проблема обох партнерів, а не відповідальність когось одного. Тому, якщо хоч одна ознака присутня у ваших стосунках, то потрібно відразу починати діяти і виправляти ситуацію.

Психолог-сексолог Ольга Каренеєва назвала причини сексуальної нудьги.

1. Нерегулярний секс

Якщо у вас такі причини типу я втомилася, ой потім, ой багато справ. Якщо немає спонтанності і яскравості сексу. Це тривожний сигнал!

Секс повинен бути регулярним, адже організм на гормональному рівні пристосовується до вашого способу життя, і виходить з часом так, що нічого вже не хочеться.

2. Ви не експериментували протягом року

Сексуальне життя одноманітне, втрачається мотивація, хочеться задоволення. Сексолог радить отримувати задоволення від процесу. Якщо немає бажання експериментувати, то це тривожний сигнал!



Ви не експериментували протягом року

3. Передбачуваність і одноманітність, навіть якщо все добре, навіть якщо у всіх є оргазм.

І успішні стратегії можна зіпсувати рутиною. Урізноманітнюйте сексуальне життя. ⠀

4. Зовнішній вигляд

Чоловіків приваблюють жінки, які добре виглядають, а жінок приваблюють успішні чоловіки. Більше тактильного контакту, більше усіляких взаємодій, включіть кнопку сексуальності.

5. Ваш партнер відмовляється робити для вас те, що вам подобається, те, що вимагає зусиль від нього.

Тоді спробуйте знайти спільні інтереси в сексі. Ви для нього робите все, а він для вас – нічого. Якщо ж це буде під тиском, то будь-хто може втратити інтерес. А багато просто не говорять про свої бажання. Ви мовчите, а партнер не здогадується.

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