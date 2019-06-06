Чому людям подобається груповий секс
Заведено вважати, що груповий секс – це формат для порнофільмів або ж особливий вид сексуальних послуг. Або ж це щось фантазійне, неправдоподібне.
Насправді ж, думки про груповий секс, як і інші види сексуальних відносин, закладаються у дитинстві.
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Сексолог Дар'я Непочатова зазначає, що почуття сексуального задоволення, яке ми отримуємо в дорослому житті, безпосередньо залежить від ранніх відносин немовлят зі своєю матір'ю, пише WOMO.
Еротичні знання про поверхні свого тіла у дитини активізують фізичні залицяння матері.
Під час грудного вигодовування виникає стимуляція оральної ерогенної зони, тому у багатьох хлопчиків в цей момент може настати ерекція, а у дівчаток – зволоження піхви.
Після цього настає Едіпів комплекс, під час якого варто шукати відповідь на питання, чому фантазії про груповий секс можуть збуджувати багатьох і так сильно.
Кожна дитина проходить через цей етап. Перший любовний трикутник з’являється, коли дівчинка заявляє, що вийде заміж за тата, а хлопчик – одружиться з мамою.
Фантазії про груповий секс і сам груповий секс – це активація та пережиття ранніх відносин дитини з двома батьками. Цей досвід переноситься у доросле життя.
А оскільки однією з характерних рис еротичного бажання є почуття виходу за межі дозволеного, то це почуття має різні форми. Найпростішим є порушення традиційних соціальних обмежень, що накладаються суспільством на почуття сексуального збудження.
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