Чому людям подобається груповий секс

Заведено вважати, що груповий секс – це формат для порнофільмів або ж особливий вид сексуальних послуг. Або ж це щось фантазійне, неправдоподібне.

Насправді ж, думки про груповий секс, як і інші види сексуальних відносин, закладаються у дитинстві.

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Сексолог Дар'я Непочатова зазначає, що почуття сексуального задоволення, яке ми отримуємо в дорослому житті, безпосередньо залежить від ранніх відносин немовлят зі своєю матір'ю, пише WOMO.

Еротичні знання про поверхні свого тіла у дитини активізують фізичні залицяння матері.

Під час грудного вигодовування виникає стимуляція оральної ерогенної зони, тому у багатьох хлопчиків в цей момент може настати ерекція, а у дівчаток – зволоження піхви.

Після цього настає Едіпів комплекс, під час якого варто шукати відповідь на питання, чому фантазії про груповий секс можуть збуджувати багатьох і так сильно.

Сексолог Дар'я Непочатова “Це пряме відсилання до нашого несвідомого до віку 3-5 років, коли ми бажали "усунути" батька своєї статі та "володіти" батьком протилежної статі. У цьому віці маленькі хлопчики відчувають сексуальний потяг до матері й агресивні почуття щодо батька, бажаючи зайняти його місце поруч з нею. З дівчатками — навпаки: маму сприймають як суперницю, а тата — об'єкт бажання”.

Кожна дитина проходить через цей етап. Перший любовний трикутник з’являється, коли дівчинка заявляє, що вийде заміж за тата, а хлопчик – одружиться з мамою.

Фантазії про груповий секс і сам груповий секс – це активація та пережиття ранніх відносин дитини з двома батьками. Цей досвід переноситься у доросле життя.

А оскільки однією з характерних рис еротичного бажання є почуття виходу за межі дозволеного, то це почуття має різні форми. Найпростішим є порушення традиційних соціальних обмежень, що накладаються суспільством на почуття сексуального збудження.

Дар'я Непочатова “ В груповому сексі задовольняється наше бажання злиття, гомосексуального бажання та едіпового почуття суперництва. Виходячи за рамки дозволеного, ми несвідомо включаємо порушення едіпових заборон, кидаємо виклик едіповому супернику, а потім насолоджуємося тріумфом над ним ”.

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