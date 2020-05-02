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Чому медикам не виплатили обіцяні 300% до зарплати: реакція МОЗ

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Медикам не виплатили 300% до зарплати: причини, пояснення МОЗ
Чому медикам не виплатили 300% надбавки / Getty Images

Міністерство охорони здоров’я отримує скарги від лікарів, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, що не всі отримали обіцяні урядом 300% надбавки до заробітної плати.

Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу запевняв, що уряд перерахував усі кошти у регіони, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, затримки виникають вже на місяцях з вини або органів місцевої влади, або головних лікарів медичних закладів.

Почали маніпулювати щодо виплати, прораховувати якісь там погодинно або ще якось. Це недопустимі речі. Наголошую, що всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі,
– додав Степанов.

Міністр охорони здоров’я уже відреагував на ситуацію та направив листи головам облдержадміністрацій. Очільники ОДА мають відзвітувати по кожному медзакладу, які суми і яким працівникам, що лікували хворих з коронавірусом, були виплачені.

Важливо! Працівники, які не отримали обіцяної заробітної плати, мають звернутися за номером телефону 0 800 505 201 у МОЗ для вирішення проблеми.

Зауважимо, що станом на 2 травня в Україні на коронавірус захворіли 2 250 медиків. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні кожен п'ятий – медичний працівник.

Що відомо про надбавки для медиків

  • Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.
  • У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
  • У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
  • Відзначимо, що місцева влада також допомагає лікарям, які працюють з коронавірусом. У Львові та Києві медикам доплачують по 10 тисяч гривень.

Більше про розподіл грошей медикам – читайте за посиланням.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Медицина Коронавірус COVID-19 Новини політики Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Гроші Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Зарплата
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