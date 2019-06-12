Чому ми позіхаємо: нова теорія від вчених

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Чому ми позіхаємо
Чому ми позіхаємо / rd.com

Біологи з Італії і США провели низку експериментів та встановили, що позіхання допомагає охолоджувати мозок.

Попередні дослідження викладач психології Політехнічного університету в Нью-Йорку Ендрю Геллапа довели, що заразливість позіхання змінюється залежно від пори року і сильно залежить від температури повітря.

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До прикладу, у північній півкулі взимку ми значно рідше відчуваємо потребу позіхнути, ніж влітку, пише ScienceDirect.

Щоб перевірити свою теорію вчені почергово прикладали до ший учасників експерименту три компреси:

  1. холодний (4 градуси за Цельсієм),
  2. теплий (46 градусів),
  3. кімнатної температури (22 градуси).

Кожен компрес тримали близько 5 хвилин поблизу сонної артерії. При цьому учасникам показували відео з людьми, які позіхають. Під час цього вчені спостерігали за добровольцями.

Експеримент показав, що позіхання спричинене саме підвищенням температури всередині черепа. І мета цього процесу підтримувати оптимальну температуру мозку для його якомога ефективнішого функціонування. При цьому для чистоти експерименту враховувалось і те, наскільки довго кожен з них не спав напередодні.

via GIPHY

Зрештою з'ясувалось, що холод істотно зменшує бажання позіхати. Якщо у теплій температурі заразливе бажання виникло у 85% добровольців, то після холодного компресу позіхати почали лише 48% учасників.

Окрім того, загальна кількість позіхань під час перегляду відео після холодного компресу в середньому скорочувалось втричі.

Попри це, дослідникам потрібно провести додаткові експерименти, щоб підтвердити свою теорію.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Мозок
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