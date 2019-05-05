Чому ми так любимо смак кави та пива: пояснили феномен

309 Читать новость на русском
Чому ми так любимо смак кави та пива
Чому ми так любимо смак кави та пива / mensagenscomamor.com

Американські вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, чому деякі люди люблять гіркі смаки пива і кави, а деякі віддають перевагу солодким напоям.

Дослідники з Північно-Західного університету США намагалися знайти причину феномену в генах, що відповідають за смакове сприйняття, пише Northwestern.

Читайте також: Чи корисніший коричневий цукор за білий: відповідь Супрун

Надмірне вживання солодких напоїв призводить до низки проблем зі здоров’ям, а от вживання алкогольних напоїв може мати летальні наслідки.

Генетики вивчили дані стану здоров’я 336 тисяч людей.

Фахівці розділили напої на гіркі (чай, кава, пиво, лікер, вино, грейпфрутовий сік) і солодкі (газована вода, підсолоджені напої та соки) і проаналізували, скільки і як часто люди їх вживали.

Отримані дані зіставили з генетичним дослідженням.

В результаті з'ясувалося, що відмінності в генах людей ніяк не впливали на їх смакові вподобання. Учасники дослідження вибирали напої з урахуванням ефекту, який вони хотіли від них отримати.

via GIPHY

Деякі люди віддають перевагу каві і іншим напоям, які містять кофеїн стимулятори, адже вони призводять до припливу сил і стану ейфорії.

Алкоголь же вживають через заспокійливий ефект, який спричиняє етанол. За допомогою подібних напоїв вони можуть впоратися зі стресами і проблемами в житті. Учасники експерименту готові їх вживати навіть в тому випадку, якщо смак їм не подобається.

Тобто, людям подобається пити каву або алкоголь через ефект від напоїв.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Україна завжди на крок позаду Кремля, – британський полковник про видачу паспортів РФ українцям
сьогодні
2610
Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 13996
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10958
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2477
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 9229
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2643
Новини
Більше новин
Залиште відгук