Чому ми так любимо смак кави та пива: пояснили феномен

Американські вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, чому деякі люди люблять гіркі смаки пива і кави, а деякі віддають перевагу солодким напоям.

Дослідники з Північно-Західного університету США намагалися знайти причину феномену в генах, що відповідають за смакове сприйняття, пише Northwestern.

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Надмірне вживання солодких напоїв призводить до низки проблем зі здоров’ям, а от вживання алкогольних напоїв може мати летальні наслідки.

Генетики вивчили дані стану здоров’я 336 тисяч людей.

Фахівці розділили напої на гіркі (чай, кава, пиво, лікер, вино, грейпфрутовий сік) і солодкі (газована вода, підсолоджені напої та соки) і проаналізували, скільки і як часто люди їх вживали.

Отримані дані зіставили з генетичним дослідженням.

В результаті з'ясувалося, що відмінності в генах людей ніяк не впливали на їх смакові вподобання. Учасники дослідження вибирали напої з урахуванням ефекту, який вони хотіли від них отримати.

Деякі люди віддають перевагу каві і іншим напоям, які містять кофеїн стимулятори, адже вони призводять до припливу сил і стану ейфорії.

Алкоголь же вживають через заспокійливий ефект, який спричиняє етанол. За допомогою подібних напоїв вони можуть впоратися зі стресами і проблемами в житті. Учасники експерименту готові їх вживати навіть в тому випадку, якщо смак їм не подобається.

Тобто, людям подобається пити каву або алкоголь через ефект від напоїв.

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