Чому набрякає обличчя

Набряк – це скупчення плазми крові з лімфатичних і кровоносних судин в міжклітинному просторі.

По суті, він може бути відповіддю організму на перегрів (руки й ноги нерідко опухають в спеку – так організм прагне охолодити тканини за допомогою припливу рідини), погіршення кровообігу, дія деяких лікарських препаратів, наприклад для лікування цукрового діабету, проблеми з серцем або нирками.

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Якщо немає проблем зі здоров'ям, набряк на обличчі вранці після алкогольної вечірки або великої кількості випитої рідини перед сном сходить досить швидко. Організм сам позбавляється від зайвої води, нормалізує водно-сольовий обмін. Швидше привести себе в порядок допоможе умивання прохолодною водою, охолодження обличчя кубиками льоду, легкий самомасаж, а також відмова від солоної, жирної і смаженої їжі.

Жінки частіше за чоловіків стикаються з набряком обличчя. Причина – в будові підшкірно-жирової клітковини: у жінок вона більш рихла і краще утримує воду. Якщо набряклість з'явилася без явних зовнішніх причин і довго не спадає, вона може бути "дзвіночком" серцевої або ниркової недостатності.



Набряк обличчя може бути симптомом серйозних захворювань

У першому випадку погіршується відтік рідини, оскільки серцевий м'яз не встигає перекачувати кров в необхідному обсязі; у другому – в організмі порушується обмін солей калію і натрію, а також знижується рівень білка в крові, в результаті чого рідина не виводиться в потрібній кількості.

Якщо особа набрякає щоранку і при цьому болить голова, обстеження краще не відкладати: високий ризик артеріальної гіпертензії і порушень мозкового кровообігу.

При нирковій недостатності набряки зазвичай з'являються під нижніми повіками та проходить протягом дня. Запідозрити проблему з нирками можна в тому випадку, якщо набряки супроводжуються порушенням сечовипускання і швидкою стомлюваністю.

Але для постановки точного діагнозу без походу до лікаря все одно не обійтися. Для початку достатньо звернутися не до терапевта: пройти аналізи крові та сечі, зробити ультразвукове дослідження печінки.

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