Чому набрякають ноги: основні причини

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Чому набрякають ноги: 5 основних причин
Чому набрякають ноги: 5 основних причин / nearsay.com

Часто під кінець дня людина відчуває втому в ногах. Інколи ці симптоми ігноруються і люди відкладають візит до лікаря. Та набряклість ніг може свідчити про наявність запущеної хвороби в організмі.

Судинний хірург (флеболог) назвав основні причини набряку ніг, пише tsn.

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1. Варикозне розширення вен

Це є основна причина таких симптомів. Варикоз – це стан після перенесеного тромбозу вен, а також хвороби лімфатичної системи. При "венозних" набряках лише одна кінцівка помітно стає підпухлою.

2. Патології серця

Набряклість ніг може свідчити про проблеми з серцем. У більшості випадків набряклість ніг виникає у літніх людей із запущеними серцево-судинними захворюаннями.

3. Захворювання нирок
 
Ноги можуть набрякати через хвороби нирок. При цьому підпухлість може з’явитися на обличчі та на обох кінцівках.
Через що виникає набряк ніг
Через що виникає набряк ніг

4. Хвороби щитоподібної залози

Набряклість ніг може бути спричинена цією групою захворювань. Серед проблем можна віднести порушення роботи жіночих статевих органів та роботи надниркових залоз. Зміна гормонального фону у жінок та онкопатологія передміхурової залози у чоловіків можуть також бути причиною набряку ніг.

5. Патології нирок

Ноги можуть набрякати при патології надниркових залоз. Також підпухлість кінцівок може виникати через порушення роботи відразу декількох органів, наприклад, серця і нирок одночасно.

Ноги можуть набрякати через хворобу нирок або щитоподібної залози
Ноги можуть набрякати через хворобу нирок або щитоподібної залози

До слова, кожна друга жінка страждає від симптомів "тяжкості" і "гудіння" ніг до кінця дня. Ймовірно, це через те, що вони проводять весь день на ногах, або ж одягають високі каблуки.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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