Чому навчання в університеті шкодить вашому здоров'ю

80% людей, які навчається в університетах, скаржаться на постійний стрес і тривожний стан.

Про результати дослідження британського центру підтримки студентів Uni Health пише The Guardian.

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В опитуванні взяли участь понад 1000 студентів від 17 до 35 років. З них 775 осіб заявили про проблеми з психічним здоров'ям. Головні симптоми – стресовий стан, почуття пригніченості і постійна втома. Також студенти регулярно відчувають тривожність, страждають від безсоння і панічних атак.



Університет викликає безсоння і постійний стрес

Причини такого стану криються в страху перед майбутнім і перед великими навантаженнями. У деяких студентів до цього додаються проблеми з одногрупниками і дискримінація з боку викладачів.

У березні лікарі провели масштабніше дослідження і опитали більше 38 000 студентів. Вчені назвали рівень стресу серед учасників є "тривожно високим". Половина респондентів хоча б раз думали про заподіяння собі фізичної шкоди, а 9,4% такі думки відвідують регулярно.

33% були змушені звернутися за допомогою до психологів або психотерапевтів. При цьому більшість зазначає, що до вступу до університету проблем такого роду у них не було.

"Все більше людей замислюються, чи варто навчання в університеті таких зусиль. Тиск дуже велике, а успіх і прибуткова робота після закінчення навчання не гарантується", – каже психотерапевт Ганна Морріш.

Вона радить студентам дотримуватися балансу між вузом та особистим життям і скласти власний графік розваг, щоб зберегти здоров'я.

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