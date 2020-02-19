Чому навіть хороші лікарі можуть діагностувати вегето-судинну дистонію

Всі лікарі, які користуються доказовою медициною, знають, що діагнозу "вегето-судинна дистонія" (ВСД) не існує. Але деякі з них продовжують його ставити.

Про це розповіла невролог Олена Гайворонська. Також на тему: Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує, – МОЗ Чому ставлять діагноз ВСД Часто діагноз ВСД ставлять, щоб обґрунтувати призначення аналізів і інших обстежень. Йде диференціальна діагностика, яке дозволяє пацієнту безкоштовне обстеження. Так він зможе виключити анемію, перевірити функцію печінки і т.д. До речі, виключення серйозних захворювань має відчутним й психотерапевтичний ефект. Є діагноз, який встановлений, але він не зі сфери компетенції лікаря й страхова компанія може не оплатити випадок. Нерідкі випадки, коли у пацієнта тривожно-депресивний розлад, але невролог або терапевт не може виставити такий діагноз без консультації психіатра. А до психіатра або неможливо потрапити, чи немає грамотного фахівця, або пацієнт категорично проти й не хоче йти. Головне – розуміти, яке захворювання є у пацієнта насправді, і призначати правильне лікування.

ВСД інколи діагностують, щоб продовжити обстеження / unsplash.com Є необхідність кількох оглядів. Наприклад, потрібно роз'яснити пацієнту його захворювання, прокоментувати призначення інших фахівців. Сумніші ситуації Лікарю ніколи розбиратися з пацієнтами. На прийом одного пацієнта в поліклініці дається 12-15 хвилин, значна частина цього часу йде на заповнення папірців. Якщо пацієнт складний, а під дверима незадоволений натовп, лікарю простіше поставити ВСД і не розбиратися. Емоційне вигоряння лікаря через низькі зарплати, завищених вимог і необґрунтованих скарг. "Що Ви хочете, у Вас ВСД. Наступний". Від цього страждають і пацієнти, і сам лікар. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.