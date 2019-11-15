Чому не лікується молочниця
Здавалося б, що може бути легше, ніж вилікувати кандидоз? Проте якщо не вдається вилікувати молочницю, то, очевидно, є похибка у діагностиці чи призначеному лікуванні.
Про помилки в діагностиці та лікуванні кандидозного вульвовагініту розповіла акушер-гінеколог Карина Бондаренко.
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Поширені помилки в діагностиці
У 20% жінок грибки Candida діагностують через мазок на цитологію (ПАП-тест) або при мікроскопії: у разі відсутності симптомів лікування не потрібно. Також не можна поставити діагноз "кандидоз" просто на підставі позитивного результату ПЛР на Candida з формулюванням "виявлено", адже не факт, що вагінальні виділення пов'язані з грибами, та й наявність їх у біоматеріалі ще не означає, що вони беруть участь в запаленні.
Чому не вдається вилікувати молочницю
Однією з поширених причин недієвого лікування є лікування лише кандидозу. Проте у 20-30% випадків під його "маскою" можуть переховуватися й інші інфекції, наприклад – бактеріальний вагіноз або аеробний вагініт.
Помилки в лікуванні
- Розрекламований "Натаміцин" не присутній в жодному з протоколів розвинених країн по лікуванню кандидозу. Першої лінією терапії повинні бути місцеві або пероральні препарати з групи азолів.
- На відміну від бактеріального вагінозу, кандидоз не пов'язаний зі зменшенням лактобактерій в піхві, тому пробіотики не підходять для лікування молочниці.
- Для лікування кандидозу, який повторюється понад 4 рази на рік, має бути розглянуто двоетапне лікування з придушенням загострення і тривале протирецидивне лікування препаратами з групи азолів до 6 місяців.
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