Чому не лікується молочниця

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Лікування молочниці
Лікування молочниці / Unsplash

Здавалося б, що може бути легше, ніж вилікувати кандидоз? Проте якщо не вдається вилікувати молочницю, то, очевидно, є похибка у діагностиці чи призначеному лікуванні.

Про помилки в діагностиці та лікуванні кандидозного вульвовагініту розповіла акушер-гінеколог Карина Бондаренко.

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Поширені помилки в діагностиці

У 20% жінок грибки Candida діагностують через мазок на цитологію (ПАП-тест) або при мікроскопії: у разі відсутності симптомів лікування не потрібно. Також не можна поставити діагноз "кандидоз" просто на підставі позитивного результату ПЛР на Candida з формулюванням "виявлено", адже не факт, що вагінальні виділення пов'язані з грибами, та й наявність їх у біоматеріалі ще не означає, що вони беруть участь в запаленні.


Чому не вдається вилікувати молочницю

Однією з поширених причин недієвого лікування є лікування лише кандидозу. Проте у 20-30% випадків під його "маскою" можуть переховуватися й інші інфекції, наприклад – бактеріальний вагіноз або аеробний вагініт.

Помилки в лікуванні

  • Розрекламований "Натаміцин" не присутній в жодному з протоколів розвинених країн по лікуванню кандидозу. Першої лінією терапії повинні бути місцеві або пероральні препарати з групи азолів.
  • На відміну від бактеріального вагінозу, кандидоз не пов'язаний зі зменшенням лактобактерій в піхві, тому пробіотики не підходять для лікування молочниці.
  • Для лікування кандидозу, який повторюється понад 4 рази на рік, має бути розглянуто двоетапне лікування з придушенням загострення і тривале протирецидивне лікування препаратами з групи азолів до 6 місяців.

  • Лікування імуномодуляторами та спринцюванням є не лише марною тратою часу, а й може завдати шкоди.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Міфи про здоров'я Медицина Жіноче здоров’я
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