Коли ми часто користуємося судинозвужувальними краплями для носа, то наш організм починає звикати вже через кілька днів.

Звикання до судинозвужувальних крапель – це одна з найчастіших причин закладеності носа у дорослих в нашій країні

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Після кількох днів використання людина вже не може без них обходитися, застосовуючи їх все частіше і частіше, зазначає ЛОР-лікар Марія Євдокимова. А спроба відмовитися у деяких людей викликає головний біль, погане самопочуття, тривожність.

Тому дуже важливо пам'ятати, що максимальна тривалість застосування крапель не повинна перевищувати 5 днів, а краще – 3 (навіть після четвертого дня є випадки звикання).

В результаті виникнення залежності розвивається медикаментозний риніт. І людина стає залежною від крапель, не уявляючи життя без них. А в результаті цього може розвиватися і хронічний синусит, і інші види хронічного риніту.



Чому не можна часто користуватися краплями для носа

Ніяких додаткових аналізів для постановки цього діагнозу не потрібно – достатньо огляду.

Як лікувати залежність від крапель

1. Необхідно використовувати топічні глюкокортикостероїди (ГКС), іноді в комбінації з топічними антигістамінними препаратами. Вибір препарату / комбінації їх / дозування / тривалості лікування визначає лікар, залежно від того, як довго використовували краплі, який стан носа.

2. Варто з'ясувати, чи немає причини звикання до крапель, наприклад, інших видів риніту, алергії, хронічного синуситу

3. Активно промивайте ніс сольовим розчином.

4. Відмовтеся від крапель. 5-7 днів може бути синдром відміни, але потім стане значно легше.

Протягом року після відмови від крапель ви в групі ризику, і можете повернутися до них знову. Тому ваша задача — не застосовувати краплі протягом року, а якщо нестерпно, то лікар може рекомендувати вам застосовувати їх в комбінації з топічними ГКС, що може знизити ймовірність звикання.

Щодо необхідності операції, то це визначає лікар. Зазвичай потрібна дуже рідко, коли сильно потовщені нижні носові раковини, або коли є значуще викривлення носової перегородки.

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