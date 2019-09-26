Чому не можна довго сидіти на унітазі

Багато людей беруть з собою в туалет смартфон, проте довге сидіння на унітазі може призвести до низки неприємних хвороб, зокрема, геморой.

Раніше більшість людей брали в туалет книжку, а зараз вони беруть смартфон. Через це людина мимоволі може провести на санвузлі від 20-30 хвилин, а часом навіть і більше.

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Можливо, ви помічали, що якщо довго сидите на унітазі – німіють ноги. Це відбувається через здавлення сідничного нерва.

Оніміння ніг – не лише неприємність, а й прямий факт порушення кровообігу, в тому числі і застою кровообігу органів малого таза.

Які хвороби провокує довге сидіння на санвузлі

захворювання промежини і прямої кишки: геморой, ректоцеле, опущення слизової оболонки і навіть випадання прямої кишки;

порушення чутливості ампули прямої кишки, що може призводити до зміни відчуття позиву на дефекацію;

порушення іннервації (забезпечення органів і тканин нервами) таза і нижніх кінцівок;

порушення венозного і лімфатичного відтоку в малому тазу і нижніх кінцівках, що може призводити до варикозної хвороби і лімфостазу;

Якщо у людини немає порушень випорожнення, проктологи радять сидіти на унітазі не більше ніж 3-5 хвилин.



Які проблеми можуть виникнути через довге сидіння на унітазі