Чому не можна лікуватися про всяк випадок

Таким лікуванням ми створюємо ілюзію діяльності. Лікарі, які призначають надлишкові втручання, роблять це не тому, що хочуть нашкодити пацієнту, а переважно, щоб їх не запідозрили в бездіяльності.

Чим більше призначиш, тим менше ризик, що тебе покарають, розповіла оториноларинголог Марія Євдокимова.

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Чому лікарі виписують багато ліків?

Деякі лікарі переконані, що потрібне "комплексне" лікування і що це буде корисніше для пацієнта.

Існує ілюзія, що заздалегідь призначене лікування перешкодить розвитку ускладнень.



Лікарі призначають багато ліків, щоб їх не звинуватили в бездіяльності

Лікарі в стаціонарі часто кажуть пацієнтам, що всі ускладнення розвинулися через те, що "недолікували", тому що бачать в основному важкі варіанти хвороби і не бачать початок захворювання або легкий перебіг.

Пацієнти самі хочуть "побільше ліків", незадоволені, коли їм "мало призначили", в результаті лікар боїться здатися поганим.

Чому пацієнти теж часто вважають за краще надлишкове втручання?

Тотальна недовіра лікарям. Причин багато: невміння спілкуватися з пацієнтами, і постійні розбіжності між лікарями (10 різних схем лікування у різних лікарів, всі один одного постійно звинувачують).

Лікарі не пояснюють пацієнтам, чому потрібно те чи інше втручання.

Одна з стратегій в медицині – стратегія залякування. "Якщо ви не будете робити це, то помрете".

Чому не варто застосовувати надмірне лікування і надлишкову профілактику?

Економічна доцільність. Навіщо витрачати зайві гроші, коли ймовірність попередження проблеми дуже низька?

Дотримання лікування. Чим більше препаратів призначає лікар, тим менша ймовірність, що пацієнт буде дотримуватися всіх інструкцій. І тим більша ймовірність, що єдинні потрібні ліки він просто не буде пити.

Сумісність препаратів. Багато ліків – вищий ризик несумісності.

Тривожність. Тривожні пацієнти більше хворіють. Підсилюючи тривожність розповідями на тему "життя – біль", знижується якість життя пацієнта та збільшується ймовірність інших проблем.

Безконтрольність ринку БАДів. Що насправді у їхньому складі – ніхто не знає.

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