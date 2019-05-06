Чому не можна мити сиру курку

Не потрібно мити сиру курятину перед її приготуванням. В іншому випадку сидять на ній бактерії поширяться по кухні, що загрожує харчовим отруєнням.

Сира курка не потребує миття, наполягають фахівці американських Центрів з контролю і профілактиці захворювань, пише Mirror. Експерти вказують на те, що існує зв'язок між миттям курятини і високим ризиком інфікуватися бактеріями, що викликають токсикоз організму. За їх словами, в США щорічно близько мільйона людей хворіють через вживання в їжу зараженого м'яса птиці.

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Інфекціоністи мотивують таке рішення тим, що краплі води, які розбризкуються, можуть поширити по кухні хвороботворних збудників. Зокрема, сира курка часто буває заражена бактеріями Campylobacter, іноді – бактеріями Salmonella і Clostridium perfringens.



Під час миття краплі можуть забруднити кухню

Не потрібно мити сиру курку. Під час цієї процедури курячі соки здатні забруднити собою інші продукти харчування, посуд і стільниці,

– наголосили вчені з США.

Бактерії, що знаходяться на поверхні курятини, будуть повністю знищені тепловою обробкою. Обробляти курятину експерти радять на пластиковій або керамічній дошці, призначеної тільки для м'яса. Після оброблення дошку і стільницю необхідно ретельно вимити з милом. Так само старанно слід вимити руки.

Крім цього, інфекціоністи порекомендували не обполіскувати перед приготуванням сиру яловичину, свинину, баранину та індичку.

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