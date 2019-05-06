Чому не можна мити сиру курку

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Не можна мити курку
Не можна мити курку / pixabay.com

Не потрібно мити сиру курятину перед її приготуванням. В іншому випадку сидять на ній бактерії поширяться по кухні, що загрожує харчовим отруєнням.

Сира курка не потребує миття, наполягають фахівці американських Центрів з контролю і профілактиці захворювань, пише Mirror. Експерти вказують на те, що існує зв'язок між миттям курятини і високим ризиком інфікуватися бактеріями, що викликають токсикоз організму. За їх словами, в США щорічно близько мільйона людей хворіють через вживання в їжу зараженого м'яса птиці.

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Інфекціоністи мотивують таке рішення тим, що краплі води, які розбризкуються, можуть поширити по кухні хвороботворних збудників. Зокрема, сира курка часто буває заражена бактеріями Campylobacter, іноді – бактеріями Salmonella і Clostridium perfringens.

Під час миття краплі можуть забруднити кухню
Під час миття краплі можуть забруднити кухню

Не потрібно мити сиру курку. Під час цієї процедури курячі соки здатні забруднити собою інші продукти харчування, посуд і стільниці,
– наголосили вчені з США.

Бактерії, що знаходяться на поверхні курятини, будуть повністю знищені тепловою обробкою. Обробляти курятину експерти радять на пластиковій або керамічній дошці, призначеної тільки для м'яса. Після оброблення дошку і стільницю необхідно ретельно вимити з милом. Так само старанно слід вимити руки.

Крім цього, інфекціоністи порекомендували не обполіскувати перед приготуванням сиру яловичину, свинину, баранину та індичку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Гігієна Здорове життя Здорове харчування
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