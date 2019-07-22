Чому не можна приймати заспокійливі засоби "на травах"

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Як заспокоїтись
Як заспокоїтись / blackpantera.ru

Зазвичай під легким заспокійливим мають на увазі препарати на основі трав, всілякі крапельки й гомеопатію (але не тільки): валеріана, собача кропива, півонія, корвалол, Ново-пасит, Персен, Афобазол, Адаптол, гліцин та інші.

Ці всі препарати з недоведеною ефективністю. Крім того, "крапельки" можуть бути небезпечні: наприклад, корвалол і схожі на нього валокордин, валосердин пригнічують дихальний центр і викликають залежність до фенобарбіталу, розповіла невролог Олена Гайворонська. 

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Також корвалол і валокордин викликають розлади нервової системи, що може привести до стану коми й утрудненого дихання.

Що робити?

По-перше, пройти обстеження для виключення органічної патології й оцінити рівень тривоги.

По-друге, відвідати грамотного психіатра / психотерапевта.

Найчастіші варіанти прояви тривоги 

Панічні атаки – на людину накочує хвиля страху, що супроводжується серцебиттям, підвищенням тиску, утрудненням дихання, запамороченням, пітливістю, мурашками.

Каплі для заспокоєння можуть нашкодити
Каплі для заспокоєння можуть нашкодити

Якщо при панічній атаці ви випили валер'янку, і через годину у вас все пройшло, це не означає, що валеріана допомогла. Це просто панічна атака закінчилася, вона не триває вічно. Мета лікування – досягти, щоб панічних атак більше не було. "Легкі заспокійливі" цього не можуть зробити.

Генералізований тривожний розлад проявляється постійним занепокоєнням і напругою. Лікувати генералізований тривожний розлад "легкими заспокійливими" – все одно, що прикривати рану серветкою й удавати, що рани немає. Людина може випробувати нетривале поліпшення, але проблема тривоги нікуди не подінеться.

Панічна атака і генералізований тривожний розлад лікуються психотерапією й антидепресантами, бувають необхідні транквілізатори коротким курсом. Іноді можна обійтися тільки психотерапією без таблеток. 

Якщо прийнято рішення про прийом антидепресантів, то лікування повинно бути тривалим – кілька місяців. Просто прийняти таблетку заспокійливого (без різниці "легкого" або "важкого") і більше нічого не робити до наступної панічної атаки – погана ідея.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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