Чому не можна приймати заспокійливі засоби "на травах"

Зазвичай під легким заспокійливим мають на увазі препарати на основі трав, всілякі крапельки й гомеопатію (але не тільки): валеріана, собача кропива, півонія, корвалол, Ново-пасит, Персен, Афобазол, Адаптол, гліцин та інші.

Ці всі препарати з недоведеною ефективністю. Крім того, "крапельки" можуть бути небезпечні: наприклад, корвалол і схожі на нього валокордин, валосердин пригнічують дихальний центр і викликають залежність до фенобарбіталу, розповіла невролог Олена Гайворонська.

Читайте також: Як активізувати критичне мислення: перевірені лайфхаки

Також корвалол і валокордин викликають розлади нервової системи, що може привести до стану коми й утрудненого дихання.

Що робити?

По-перше, пройти обстеження для виключення органічної патології й оцінити рівень тривоги.

По-друге, відвідати грамотного психіатра / психотерапевта.

Найчастіші варіанти прояви тривоги

Панічні атаки – на людину накочує хвиля страху, що супроводжується серцебиттям, підвищенням тиску, утрудненням дихання, запамороченням, пітливістю, мурашками.



Каплі для заспокоєння можуть нашкодити

Якщо при панічній атаці ви випили валер'янку, і через годину у вас все пройшло, це не означає, що валеріана допомогла. Це просто панічна атака закінчилася, вона не триває вічно. Мета лікування – досягти, щоб панічних атак більше не було. "Легкі заспокійливі" цього не можуть зробити.

⠀

Генералізований тривожний розлад проявляється постійним занепокоєнням і напругою. Лікувати генералізований тривожний розлад "легкими заспокійливими" – все одно, що прикривати рану серветкою й удавати, що рани немає. Людина може випробувати нетривале поліпшення, але проблема тривоги нікуди не подінеться.

Панічна атака і генералізований тривожний розлад лікуються психотерапією й антидепресантами, бувають необхідні транквілізатори коротким курсом. Іноді можна обійтися тільки психотерапією без таблеток.

Якщо прийнято рішення про прийом антидепресантів, то лікування повинно бути тривалим – кілька місяців. Просто прийняти таблетку заспокійливого (без різниці "легкого" або "важкого") і більше нічого не робити до наступної панічної атаки – погана ідея.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.