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Чому не можна розрізати тюбики косметичних засобів

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Засоби догляду за шкірою / unsplash.com

Трапляється так, що улюблений крем майже закінчився, але вам здається, якщо розрізати тюбик, засобу вистачить ще на кілька днів. І або з метою економії, або з нестачею часу купити новий, ви вирішуєте таки розрізати тюбик і використати залишки крему.

Продукти в тюбиках більш схильні до забруднення, ніж косметика в банках, оскільки виробник не розраховує, що цей засіб матиме контакт із пальцями (на відміну від косметики в банках). 

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Розрізаючи тюбики косметичних засобів, ви збільшуєте швидкість окислення продукту і можливість поширення бактерій,
говорить лікарка-дерматолог Мелісса Канчанапумі.


Слідкуйте за тим, як зберігаєте доглядову косметику/Фото: Unsplash

Тому слід, уважно слідкувати, щоб не допустити потрапляння мікробів усередину, оскільки забруднення може призвести до вироблення шкідливих бактерій або цвілі у продукті.

Особливо обережними треба бути із засобами для догляду за зоною навколо очей, оскільки ця шкіра дуже чутлива і делікатна.

Дерматологи кажуть, що розрізати тюбик від гелю для душу чи лосьйону – менш небезпечно.

Косметичні продукти містять консерванти, щоб не допустити бактеріального забруднення. Упаковування таких інгредієнтів, як антиоксиданти, пептиди та ретинол, захищає їх від прискореного окислення. Вітамін С, наприклад, нестабільний інгредієнт і має тенденцію швидше розкладатися й окислюватися при впливі повітря і світла.

Забруднена косметика може викликати запальні стани, такі як висипання, екзема, контактний дерматит та інші.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Дерматологія
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