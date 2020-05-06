Чому не можна скасовувати медичну реформу: докази VoxUkraine
Незалежна аналітична платформа VoxUkraine відреагувала на згортання медичної реформи та застерегла від негативних наслідків, які виникнуть, якщо й далі МОЗ блокуватиме реформацію системи охорони здоров'я.
У VoxUkraine зазначили, що вболівають за перетворення України із "уламку СРСР" на сучасну державу, побудовану на принципах свободи, відповідальності та справедливості.
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Фінансування медицини за ліжко-місцями чи квадратними метрами – це марнування коштів, яких і так небагато,
– йдеться в повідомленні організації.
Фахівці попередили, людина може отримати якісну медичну допомогу від держави у двох випадках – "за знайомством" та "якщо пощастить". А це своєю чергою спонукатиме до неформальної винагороди медпрацівникам від пацієнтів.
Скасування реформи відновить хабарництво серед лікарів / Фото Pixabat
Україна витрачає на охорону здоров'я 7% ВВП, із яких більш ніж половина надходить з кишень пацієнтів. Але має одні з найгірших у Європі показники тривалості життя та здоров'я. Й водночас жалюгідні офіційні зарплати медичних працівників та високі тіньові доходи деяких із них.
Реформа фінансування охорони здоров’я, розпочата у 2017 році, покликана це змінити.
Головні принципи медреформи:
- Акцент на профілактику – це дешевше, ніж лікування;
- "гроші йдуть за пацієнтом" – тобто фінансують ті заклади, які надають якісну допомогу.
Втілення цих принципів підвищить середню тривалість життя та кількість років повноцінного життя. А медичні працівники, які надають якісну допомогу, отримають вищі зарплати та краще устаткування.
Які результати реформи ми вже бачимо
Наразі реформу вдалося втілити на первинній ланці – укладено майже 30 млн декларацій, 1550 закладів підписали угоди з НСЗУ.
Відтак, зарплати деяких лікарів "первинки" виросли втричі. Кількість пацієнтів, які не зверталися до лікаря через нестачу коштів, знизилася з 42% у 2016 році до 24-27% у 2018-2019.
За даними фахівців організації, все готове й до реформи вторинної ланки – 1675 спеціалізованих закладів (99%) уже уклали договори з НСЗУ.
Завдяки реформі, медицина стала ближчою та доступнішою для пацієнтів / Фото Unsplash
Реформа забезпечила автономію та свободу
Завдяки реформі медичні заклади, лікарі й пацієнти отримали більше свободи та відповідальності. Медичні заклади сьогодні мають більший вибір джерел фінансування та автономію в ухваленні рішень – вони можуть отримувати не лише бюджетні кошти, але й офіційно (!) займатися фандрейзингом.
Лікарі можуть мати кращі умови роботи – але відповідають за підписання колективного договору та підвищення якості лікування. Пацієнти вільні обирати лікаря, проте мають відповідально ставитися до свого здоров’я – перш за все, підписати декларацію з сімейним лікарем.
Саме вибір пацієнтів визначатиме, які заклади та лікарі отримують більше коштів, а які – менше,
– йдеться у аналізі VoxUkraine.
Втрачають лише неефективні заклади
Деякі медичні заклади виграють, а деякі втрачають від впроваджених змін. Неефективні заклади втратять кошти, й тому місцевій владі доведеться приймати рішення про їх реорганізацію.
Разом з тим, заклади з ефективними управлінцями отримають більше фінансування й зможуть підвищити і якість послуг, і зарплати.
Рівень медицини під час реформування значно покращився / Фото Unsplash
Що означає припинення реформи
Продовження фінансування медичних закладів за старими принципами означає відсутність стимулів у лікарень та лікарів розвиватися та пропонувати найкращі методи лікування.
Звісно, частина лікарів не зацікавлені у впровадженні медреформи, оскільки зарплата за надані послуги навряд чи зможе зрівнятися з неформальними "подяками" від пацієнтів.
"Якщо зараз ми не продовжимо впровадження справедливого фінансування – вища оплата за кращі послуги – за кілька років доведеться розпочинати все спочатку.
Але до того часу система втратить якісних лікарів та управлінців, які по-справжньому піклуються про здоров'я своїх пацієнтів", – резюмували у VoxUkraine.
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