Чому не можна стимулювати малюка ходити раніше: 5 застережень

Дітки ростуть і розвиваються дуже швидко, і часом молоді мами прагнуть їм в цьому "допомогти". Щойно дитина проявила інтерес до ходьби, поспішають всіляко стимулювати його підтриманням за ручки, пахви, пальчики.

Лікар-вертебролог Галина Ігнатєва інформує, що у нормі дитина почне самостійно ходити до року і двох місяців. Але що ми розуміємо під цим "самостійно"? Це від 6 кроків без підтримки інших.

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Якщо дитина ще не ходить самостійно, значить вона до цього поки не готова.

При будь якій тривозі дуже важливо розібратися в причині до того, як починати активно допомагати. Пізній інтерес до ходьби може говорити про порушення м'язового тонусу, опорно-рухового апарату та хребта.

Чим небезпечне стимулювання ходьби

1. Коли ви тримаєте малюка за дві ручки, його тулуб нахиляється вперед. Йде неправильний розподіл ваги, і коли ви вирішите відпустити його, він впаде. Через це можливий зсув центру ваги.

2. Ранні спроби ходити за ініціативою батьків запускають неправильний розвиток стоп. Малюк спирається на шкарпетку, тим самим порушуючи правильну біомеханіку ходи. Надалі це призводить до ортопедичних проблем.

3. Через ранню стимуляцію ходьби стегнові кістки зміщуються вгору, що деформує їх, викривляє ноги, посилює дисплазію (якщо є) або викликає її розвиток.

Дисплазія – що це? Це вроджена неповноцінність суглоба, яка спричинена його неправильним розвитком. Дисплазія може призвести (або привела) до підвивиху або вивиху головки стегнової кістки

4. Батькам буде складно зрозуміти – чи втомилися м'язи дитини, чи йде перенавантаження на хребет.

5. Малюк не вчиться тримати рівновагу, висне на ваших руках, не відчуваючи повноцінної "відповідальності". Він просто звикає до ваших рук, і початок самостійної ходьби може загальмуватися.



Малюк не вчиться тримати рівновагу, якщо батьки будуть стимулювати його ходьбу

А якщо дитина не стала сама на ніжки в ліжечку до 8-10 місяців, а в 1, 2 роки самостійно не пішла, або пішла з неправильною установкою ніг – терміново потрібно робити цифровий рентген.

Якщо у дитини є залишкова дисплазія тазостегнового суглоба (ТБС), вона відповзала достатньо довго та ходить уздовж опори з 10-12 місяців, то не варто прагнути водити її за руки чим більше. Важливо не те, щоб вона самостійно почала ходити, а сам факт своєчасного вертикального навантаження на суглоби.

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