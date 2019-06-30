Чому не можна вживати їжу з активованим вугіллям

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Їжа з активованим вугіллям
Їжа з активованим вугіллям / unsplash.com

Соцмережі завалені фотографіями чорних круасанів, чорних ріжків морозива і чорних смузі. Але виявилось, що таке їжа може нашкодити.

Вважається, що вугілля в складі харчових продуктів сприяє зниженню ваги, підвищення життєвого тонусу, очищення шкіри, відбілювання зубів і – найголовніше – виведенню токсинів, пише The Conversation.

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"Детоксикація" за допомогою активованого вугілля здається логічною, адже його дійсно використовують для невідкладної допомоги людям з отруєнням або при передозуванні ліків.

Воно здатне зв'язувати отруту, перешкоджаючи всмоктуванню з кишківника, так, щоб вони виводилися з калом. Але при цьому вугілля абсолютно не годиться для дієтологічних або косметологічних цілей.

Їжа з вугіллям сповільнює роботу кишківника
Їжа з вугіллям сповільнює роботу кишківника

Як вугілля може нашкодити?

Активоване вугілля зв'язує не тільки отруту, але і вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Таким чином, воно не збагачує, а скоріше збіднює ефект від фруктового або овочевого смузі.

Також вугілля може зв'язувати ліки, які ви регулярно приймаєте. Наприклад, антидепресанти або знеболюючі, що може спричинити проблеми з самопочуттям.

Вугілля здатне зв'язувати лише ті речовини, які знаходяться у вас в шлунку або кишківник прямо зараз. Він ніяк не сприяє "очищенню" організму від алкоголю або фастфуду, який ви вживали кілька днів тому.

Одне з властивостей активованого вугілля – уповільнення роботи кишківника. Це означає, що його вживання може викликати нудоту і запори.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Ліки Здорове харчування Профілактика захворювань
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