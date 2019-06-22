Чому не можна занадто турбуватись за своє здоров'я

Уважне ставлення до свого самопочуття – безумовно корисна навичка. Але інколи це може призвести до негативних наслідків і навіть проблем зі здоров'ям.

Також на нашому прагненні відстежувати фізіологічні зміни заробляють компанії, що виробляють всілякі гаджети та софт для здорового способу життя, пише WIRED.

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Наприклад, трекери якості сну, пульсометри та мобільні додатки, де зручно відзначати будь-які симптоми.

Експерти вважають, що надто пильне спостереження за параметрами власного тіла може стати джерелом непотрібного занепокоєння. Тут в гру вступає ноцебо, злісний брат-близнюк ефекту плацебо.



Занепокоєння здоров'ям може викликати ноцебо

Він змушує нас відчувати себе гірше в ситуації, коли ми отримуємо негативну інформацію про власне здоров'я. Наприклад, коли додаток на смартфоні показує, що якість сну незадовільний (хоча це не підтверджено медичними даними), людина ризикує зіткнутися з реальним безсонням.

Ще один приклад – канадське дослідження, в ході якого вчені спостерігали за пацієнтами, що перенесли травму попереку. Всі вони проходили тримісячний курс фізіотерапії, але половина додатково вела спеціальний щоденник болю, де потрібно було щодня оцінювати неприємні відчуття в спині за шкалою від 0 до 10. Лише 52% учасників цієї групи оговталися від травми, в той час як серед пацієнтів без щоденника цей показник склав 79%.

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