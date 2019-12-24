Чому не потрібно перевірятись на всі види раку одразу

Більшість людей бояться раку. І через цей страх готові постійно перевірятись, здавати дуже дорогі аналізи та проходити болючі та травмуючі скринінги. Але це не завжди має сенс.

Онкоскринінг – окреме обстеження для кожного різновиду раку, який є сенс шукати. Це дуже важлива частина діагностики раку і вона врятувала багато життів. Але є ситуації, коли це може зашкодити, пише Docplus.

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Передбачити появу раку дуже важко

Рак може початися в будь-якому місці та з багатьох причин. Найчастіше хворобу отримують у спадок, але ще її можуть спровокувати деякі віруси та бактерії, куріння і сонячне випромінювання. А ще ризики можуть сумуватись.

Онкоскринінг може зіпсувати життя

На кожну жінку, яку врятував скринінг раку молочної залози, доводиться три жінки, яким поставили помилковий діагноз. Виходить, ці жінки страждали даремно. Ми розуміємо, що це все одно хороший результат, але про недосконалість скринінгу теж варто знати.



Скринінг раку може давати хибні показання \ unsplash.com

39 з 40 чоловіків з раком простати від нього не помруть, тому що пухлина зазвичай з'являється після 65 років, а росте так повільно, що смерть найімовірніше настане з інших причин. Але жити з подібним діагнозом вкрай тривожно. Через це багато людей вирішуються на травматичне лікування, яке насправді їм не потрібно.

Онкоскринінг не завжди може точно підтвердити появу захворювання

Доводиться проводити марні додаткові, досить болючі обстеження. Але якщо раку насправді немає – виходить, що знову здорова людина переживала і мучилась даремно.

Коли потрібен онкоскринінг

Експерти вважають, що скринінг на конкретний вид раку потрібно робити, якщо збіжуться два ключові чинники:

1. Ви в групі ризику – наприклад, у вас вірусний гепатит, який привів до цирозу печінки, або є близькі родичі з раком молочної залози або з раком яєчників;

2. Рак має безсимптомну стадію, на якій його можна виявити. До такого типу відноситься рак шийки матки – якщо його вчасно знайти і відразу почати лікування, шанс вилікуватися більше. З іншого боку, рак підшлункової залози виявити на ранніх стадіях неможливо, тому онкоскринінг проводити марно.

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