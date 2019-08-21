Чому не потрібно видаляти зуби мудрості для профілактики

"Вісімки" – це важкодоступні зуби, а лікувати їх буває непросто через унікальну анатомію. Якщо число коренів (один, два або три) для інших зубів зазвичай відомо заздалегідь, то у зубів мудрості часто зустрічаються аномалії – наприклад, кілька десятків тонких коренів, переплетених разом.

Крім того, в процесі еволюції через перехід людей на відносно м'яку їжу щелепи стали менш розвиненими й останнім зубам часто не вистачає місця – всі ми чули історії про зуби мудрості, які ростуть "убік" або ще в якомусь неправильному напрямку.

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Проте видаляти зуби для профілактики недоцільно.

По-перше, видалення зубів сама по собі неприємна операція з ризиком ускладнень. По-друге, зберегти їх здоровими не складніше, ніж всі інші зуби: в першу чергу важливо дбати про гігієну і діставати щіткою навіть до "важкодоступних місць", та й лікування зараз можна провести навіть в складному випадку, використовуючи спеціальний стоматологічний мікроскоп.

Крім того, здоровий зуб мудрості може стати корисним в майбутньому при втраті першого моляра ("шістки"), ці зуби з багатьох причин найбільш схильні до руйнування. В таких випадках все частіше виконують реплантації – пересаджують восьмий зуб на місце видаленого шостого.



Зуб мудрості не варто видаляти, якщо він росте правильно

Коли потрібно видаляти зуби мудрості?

На думку експертів Американської стоматологічної асоціації, від "вісімок" варто позбутися лише в певних випадках: біль, що віддає у вухо або голову, багаторазове запалення ясен за останнім нижнім зубом, утворення кісти або пухлини, пошкодження сусідніх зубів, глибокий карієс.

Якщо зуби мудрості не турбують, вони прорізалися і правильно ростуть, не впираються в сусідні зуби, не заважають жувати й легко піддаються гігієні, зайвих втручань не потрібно.

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