Чому не треба фарбувати брови хною та які жахливі наслідки можуть бути: фото

Хімічні аналізи свідчать, що в хну, якою фарбують брови, додають синтетичні компоненти, які можуть завдавати серйозної шкоди здоров'ю. Зокрема, для кращого ефекту фарбування, виробники додають у хну урзол, який і викликає алергічні реакції.

Лікарка-дерматолог Олена Абрамчук розповіла про алергічні реакції на хну і чим небезпечні фарбування хною.

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Чому не можна фарбувати брови хною

Хна – це висушене листя лавсонії, хороший продукт, якби не маркетологи.

Хімічні аналізи хни свідчать, що лавсонії в складі немає зовсім або є менш як 1-2%.

В складі ховаються небезпечні речовини, такі як: парафенілендіамин (урзол), параамінофенол і метамінофенол – речовини, які заборонені в багатьох країнах через їх небезпечні властивості.

Їх застосунок вигідний, адже вони покращують стійкість фарбника. Насправді, фарбування суперстійкою хною, яке тримається місяць – неможливе.

Урзол, про який згадано вище, використовують на продовольстві для фарбування шкіри та хутра, фарбах для волосся.

Річ у тому, що ця речовина має малу молекулярну масу, а відтак легко проникає в шкіру і волосся.

Так, такі властивості урзолу сприяють тому, щоб зарахувати його до ефективних фарбників, але й роблять його сильним алергеном.

У хні може бути урзол, який є алергеном

Чим небезпечна така "хна"

Урозол токсичний при вдиханні, контакті зі шкірою, також викликає роздратування очей.

Відповідно, шкідливо не лише мати фарбовані хною брови, а й бути фахівцем, який використовує хну. Адже, майстер, який робить вдень 10 фарбувань "хною", легко може вдихати шкідливі випари, як наслідок – отримати алергію.

Алергічна реакція може проявитися відразу або ж розвиватися під час тривалого застосування.

В такому випадку алергія залишиться з вами на все життя і стане причиною чуттєвості до подібних речовин – фарбників на одязі, фарб, косметики.



Проявляється алергічна реакція на урзол жахливо. Більше фотодоказів можна знайти в інтернеті

Симптоми алергічної реакції

почервоніння;

свербіння;

висипка;

пухирі;

опухлість;

біль;

запаморочення;

втрата свідомості;

Анафілактичний шок призводить до набряку дихальних шляхів, як наслідок людина не зможе дихати.

Навряд чи є бровисти, які готові до подібних реакцій клієнтів та нададуть потрібну допомогу.