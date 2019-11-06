Чому не треба фарбувати брови хною та які жахливі наслідки можуть бути: фото
Хімічні аналізи свідчать, що в хну, якою фарбують брови, додають синтетичні компоненти, які можуть завдавати серйозної шкоди здоров'ю. Зокрема, для кращого ефекту фарбування, виробники додають у хну урзол, який і викликає алергічні реакції.
Лікарка-дерматолог Олена Абрамчук розповіла про алергічні реакції на хну і чим небезпечні фарбування хною.
Читайте також: 5 дієвих та неочікуваних способів застосування вазеліну
Чому не можна фарбувати брови хною
Хна – це висушене листя лавсонії, хороший продукт, якби не маркетологи.
Хімічні аналізи хни свідчать, що лавсонії в складі немає зовсім або є менш як 1-2%.
В складі ховаються небезпечні речовини, такі як: парафенілендіамин (урзол), параамінофенол і метамінофенол – речовини, які заборонені в багатьох країнах через їх небезпечні властивості.
Їх застосунок вигідний, адже вони покращують стійкість фарбника. Насправді, фарбування суперстійкою хною, яке тримається місяць – неможливе.
Урзол, про який згадано вище, використовують на продовольстві для фарбування шкіри та хутра, фарбах для волосся.
Річ у тому, що ця речовина має малу молекулярну масу, а відтак легко проникає в шкіру і волосся.
Так, такі властивості урзолу сприяють тому, щоб зарахувати його до ефективних фарбників, але й роблять його сильним алергеном.
У хні може бути урзол, який є алергеном
Чим небезпечна така "хна"
Урозол токсичний при вдиханні, контакті зі шкірою, також викликає роздратування очей.
Відповідно, шкідливо не лише мати фарбовані хною брови, а й бути фахівцем, який використовує хну. Адже, майстер, який робить вдень 10 фарбувань "хною", легко може вдихати шкідливі випари, як наслідок – отримати алергію.
Алергічна реакція може проявитися відразу або ж розвиватися під час тривалого застосування.
В такому випадку алергія залишиться з вами на все життя і стане причиною чуттєвості до подібних речовин – фарбників на одязі, фарб, косметики.
Проявляється алергічна реакція на урзол жахливо. Більше фотодоказів можна знайти в інтернеті
Симптоми алергічної реакції
- почервоніння;
- свербіння;
- висипка;
- пухирі;
- опухлість;
- біль;
- запаморочення;
- втрата свідомості;
Анафілактичний шок призводить до набряку дихальних шляхів, як наслідок людина не зможе дихати.
Навряд чи є бровисти, які готові до подібних реакцій клієнтів та нададуть потрібну допомогу.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.