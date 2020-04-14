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Чому не треба робити тест на коронавірус самостійно вдома: пояснення Супрун

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Чому не треба робити тест на коронавірус самостійно вдома / Getty Images

В Україні деякі аптеки закупили тести на коронавірус, відтак існує можливість самостійно перевіритися на COVID-19. Однак, чому краще довіритися лікарям і не проводити тестування у домашніх умовах, – читайте далі.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. 

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За її словами, розширення доступу до тестування може бути хорошим рішенням для посилення боротьби з коронавірусом, адже у такий спосіб можна швидше виявити хворих. 

Але можливість самостійно робити тест без чіткого алгоритму як діяти у разі отримання позитивного чи негативного результату може бути небезпечною. Чому? Передусім, через відсутність чітких рекомендацій щодо застосування таких тестів,
– зауважила ексголова МОЗ. 

Для отримання точного результату на наявність коронавірусу дослідження має проводити лікар. 


Тестування на коронавірус має проводити лікар / Getty Images

Самостійне виконання тесту несе ризики, що пацієнти скористаються ним неправильно. До прикладу, люди можуть неправильно відібрати кров і внести занадто малу чи велику кількість крові у лунку, неправильно зафіксувати час для зчитування результату, чи виконувати його у невідповідних для цього умовах загалом. А це все впливає на точність результату.

"Через це люди можуть отримати хибний (позитивний чи негативний) результат. В обох випадках це небезпечно. Швидкий тест – це тест на визначення антитіл, а не на виявлення вірусу. Залежно від особливостей виробництва, він здатний виявити антитіла вірусу в середньому після 4-7 дня інфікування. Тому якщо результат негативний – це може створити хибну ілюзію, що все в порядку", – зауважила Супрун.

Що означає позитивний результат тесту на коронавірус?

– Людина вже давно перехворіла і тест показує наявність імунітету.

– Хвороба у розпалі. Відтак треба повідомити свого лікаря та дотримуватися правил самоізоляції до того, як позитивний результат не буде підтверджено або скасовано ПЛР тестуванням.

Утилізація. Використані тести у смітник викидати не можна, важливо подбати про правильну утилізацію, адже для їхнього виконання використовуються зразки крові. 

Статистика хворих. Дослідження в домашніх умовах руйнує алгоритм виявлення інфікованих людей, який існує зараз. Необхідно те, щоб результат тесту потрапив у статистику.

Супрун наголосила, якщо у людини є причина робити тест, то краще звертатися до сімейного лікаря, а не йти в аптеку.


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Уляна Супрун Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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