Чому не варто дитині носити ортопедичне взуття: пояснює лікар

Ніякий тип взуття не впливає на формування стоп у дітей. Плоскостопість – це не проблема, адже всі діти народжуються з плоскою стопою.

Склепіння формуються поступово тільки до 5-6 років, зазначає педіатр Майя Руселевич.

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Але у 15-20% випадків форма стопи залишається плоскою. Тобто, ми говоримо про доброякісну мобільну плоскостопість, яка, частіше за все, не призводить до дискомфорту. Тому вже і не існує діагнозу плоско вальгусна деформація стоп.

Ще один міф – носіння ортопедичного взуття. Показаннями до носіння такого взуття є серйозні ортопедичні проблеми, які найчастіше є вродженими патологіями й вимагають оперативного втручання (наприклад, якщо є значне скорочення кінцівки, вроджене плоскостопість або клишоногість, на тлі ДЦП).

Майя Руселевич “ Те взуття, яке нам подають в мас-маркеті, не можна вважати ортопедичним або профілактичним. Це просто взуття, яке повинно бути зручним і не повинно обмежувати руху. Адже для правильного формування склепіння стопи необхідна адекватна робота м'язів ”.

А якщо у дитини плоскостопість і вона приносить незручності, то необхідно робити гімнастику для стоп і використовувати індивідуальну устілку.

Дуже часто маленькі діти мають деформацію ніг, але це теж є нормою. Коли на прийом приводять здорових малюків з О-подібними ногами до 2 років – це норма. А коли з X-подібними – до 3-4 років, або дитина ставить стопу носками всередину, то лікар заспокоює: річ не в рахіті або не в дефіциті кальцію, а в певних вікових деформаціях. Батьки повинні розуміти, що тільки в 7-11 років формується остаточна форма стоп.

Що врахувати при виборі взуття для дітей

Взуття повинно сподобатися і бути зручним вашій дитині та це ще один привід сходити в магазин всією сім'єю, адже не доведеться купувати "на виріст". Ідеальний розмір взуття легко визначити, якщо ви обведете ногу на аркуші паперу і додасте 1 см.

Вам слід звернути увагу на такі особливості:

краще, якщо буде м'яка гнучка підошва

необхідний перепад між заднім і переднім відділом стопи взуття повинно добре триматися на нозі

задник не повинен бути дуже високим і жорстким (але коли він дуже м'який, легко м'ятий – це теж погано)

не можна носити взуття по типу в'єтнамок (а ось з перемичкою на п'яту за типом "кроксів" можна)

для щоденного носіння не підійдуть моделі з плоскою підошвою (балетки, уггі, сандалі)

Головне – нехай дитина часто ходить босоніж і періодично робіть гімнастику.

А якщо ви очікуєте перших кроків вашого малюка, то вони повинні бути без взуття "на перший крок".

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