Чому не варто говорити фразу "все буде добре": результати дослідження
Говорити засмученій людині "все добре", "не переживай", "все налагодиться" – надійний спосіб зробити ще гірше, а заодно і зіпсувати відносини.
До такого висновку прийшли дослідники з Оксфордського університету.
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В експерименті брали участь 325 осіб – всі вони перебували в шлюбі й розповіли вченим, як партнери їх підтримують.
Результати розділили на дві групи: в першому випадку учасники зазвичай чують від партнера щось в дусі "тобі не потрібно так переживати, все ж добре". Іншим кажуть, що у них є всі підстави відчувати стрес.
Люди з другої групи оцінюють свій стан після підтримки набагато краще, ніж з першої. Вчені пояснюють це тим, що спроби звести нанівець чужі емоції підсвідомо розцінюються як контроль і примус, навіть якщо людина щиро хоче допомогти.
Щоб дійсно когось втішити, краще за все визнати проблему і дати людині зрозуміти, що ви співчуваєте. Так вона швидше зрозуміє, що не самотня.
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