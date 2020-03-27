Чому не варто носити маску на вулиці: пояснення вірусолога

Лікарка-вірусологиня Алла Мироненко пояснила, у яких випадках потрібно одягати медичну маску, а у яких вона не потрібна взагалі.

Про це Алла Мироненко розповіла в інтерв'ю журналістам 24 каналу.

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За словами Мироненко, на вулиці носіння маски не є доцільним, адже людина не може захворіти від свіжого повітря. Тобто коли ви виходите на вулицю пройтися або вигуляти домашнього улюбленця, маску можна не одягати.

Натомість її потрібно носити там, де є велике скупчення людей.

Збудник вірусу, він є там, де є хворий, біля нього, можливо на поверхнях або в частках повітря. А на вулиці ви не можете захворіти. Тобто коли людина йде до магазину або до аптеки, вона має одягнути маску, а на вулиці це не є обов'язково,

– пояснила вона.

Вона звернула увагу на те, що носіння маски (як і будь-які засоби профілактики) потрібно продумати у тих родинах, де живуть літні люди. Адже необхідно дотримуватися усіх методів, щоб їх не інфікувати.

На всіх апаратів штучної вентиляції легенів може не вистачити,

– додала Мироненко.

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Як правильно носити медичну маску / Інфографіка 24 каналу

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