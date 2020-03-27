Чому не варто носити маску на вулиці: пояснення вірусолога
Лікарка-вірусологиня Алла Мироненко пояснила, у яких випадках потрібно одягати медичну маску, а у яких вона не потрібна взагалі.
Про це Алла Мироненко розповіла в інтерв'ю журналістам 24 каналу.
Актуально Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
За словами Мироненко, на вулиці носіння маски не є доцільним, адже людина не може захворіти від свіжого повітря. Тобто коли ви виходите на вулицю пройтися або вигуляти домашнього улюбленця, маску можна не одягати.
Натомість її потрібно носити там, де є велике скупчення людей.
Збудник вірусу, він є там, де є хворий, біля нього, можливо на поверхнях або в частках повітря. А на вулиці ви не можете захворіти. Тобто коли людина йде до магазину або до аптеки, вона має одягнути маску, а на вулиці це не є обов'язково,
– пояснила вона.
Вона звернула увагу на те, що носіння маски (як і будь-які засоби профілактики) потрібно продумати у тих родинах, де живуть літні люди. Адже необхідно дотримуватися усіх методів, щоб їх не інфікувати.
На всіх апаратів штучної вентиляції легенів може не вистачити,
– додала Мироненко.
Повне інтерв'ю з вірусологинею Аллою Мироненко: дивіться відео
Зверніть увагу! Станом на 27 березня в Україні зафіксовано 226 випадків коронавірусу, з них 5 летальні, 4 пацієнти одужали – їх виписали з лікарні.
Як правильно носити медичну маску / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Угорщина ввела комендантську годину через коронавірус: що буде з українцямисьогодні , 13:05
-
Які вікові групи українців найбільше хворіють на коронавірус: дані МОЗсьогодні , 09:59
-
Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗСсьогодні , 12:00
-
В Україні підтвердили 218 випадків зараження Covid-19сьогодні , 09:56
-
Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкціясьогодні , 15:30
-
Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкціясьогодні , 06:50