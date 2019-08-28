Чому не варто підігрівати їжу дітям

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Чому не варто дітям підігрівати їжу
Чому не варто дітям підігрівати їжу / happyfamilyorganics.com

Деякі батьки вважають, що холодна їжі шкідлива для малят, тому вони підігрівають її. До прикладу, підігрівають йогурт на водяній бані, щоб не застудити горло.

Експерт з дитячого харчування Олександра Ситнова радить давати дітям їсти холодне і дуже холодне.

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Таку їжу можна давати з початку прикорму. Дитина при цьому не захворіє.

Температура в роті 37°C. Вся їжа, що потрапила в рот, швидко нагрівається. Невеликі шматочки, при ретельному жуванні, або маленькі ковтки дозволяють порції їжі або напою нагрітися в роті до комфортної температури.

Холодна їжа та напої можуть полегшити біль при прорізуванні зубів, при болю в горлі.

Перебірливим в їжі дітям легше їсти холодне, ніж гаряче: чим холодніше їжа, тим слабкіший запах, а значить, легше спробувати.

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Гаряча їжа набагато небезпечніша за холодну, тому що може викликати опік щік, губ, язика. Шлунку не потрібно гаряче, йому цілком підійде їжа, яку підігріли до температури тіла.

Гаряча їжа не сприяє травленню, не покращує всмоктування корисних речовин з їжі.

Гарячі напої – не обов'язкова частина прийому їжі. Можна пити холодну воду. Їжа не перетвориться на грудку. Яка не перетравиться, не пройде транзитом, не почне гнити.

Температура страви – це виключно питання смакових вподобань. Якщо дитина хоче їсти холодні макарони або холодний борщ, просить йогурт відразу з холодильника і не погоджується чекати – дайте їй таку можливість.

Це маленький вибір, який допоможе дитині відчути себе важливою.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Дитяче харчування
Джерело: Здоров'я 24
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