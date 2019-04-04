Чому не варто пити аскорбінову кислоту: відповідь Комаровського

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Чому не варто пити аскорбінову кислоту
Чому не варто пити аскорбінову кислоту / Фото з вільних джерел

Аскорбінова кислота, аскорбінка, вітамін С – ці слова відомі практично кожній людині. Мала кількість знає, навіщо цей вітамін потрібний організму у той час, як у рекламі стверджують: аскорбінка зміцнює імунітет.

Наслідком цього є ініціативні батьки, які для профілактики та покращення опірності організму дитини до інфекцій та бактерій дають дітям аскорбінову кислоту.

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Лікар Євген Комаровський зазначає: насправді ж основне показання до лікувального застосування аскорбінової кислоти — цинга. Ніякої іншої лікувальної дії у вітаміну С немає.

 
Цинга – що це?
Це захворювання, яке пов'язане з нестачею або відсутністю аскорбінової кислоти в організмі.

При дефіциті вітаміну С у людини розхитуються і випадають зуби, набухають і кровоточать ясна, повільно загоюються рани.

Чому не варто пити аскорбінову кислоту
Чому не варто пити аскорбінову кислоту

У холодну пору при дефіциті в організмі заліза і білка, при інфекційних захворюваннях взагалі і при діареї зокрема організм потребує більше вітаміну C.

Дефіцит вітаміну С може супроводжуватися анемією.

 
Анемія – симптоми
• бліда та суха шкіра;
• запаморочення;
• задишка під час фізичних вправ;
• прискорене серцебиття (тахікардія);
• ламкість нігтів;
• випадіння волосся;
• хворобливі виразки в ротовій порожнині;
• відчуття печіння на язику;
• ускладнення при ковтанні;
• тріщини в куточках рота;
• втрата апетиту;
• виникнення стоматиту;
• порушення смакових та нюхових рецепторів (бажання їсти крейду або ж вдихнути пари ацетону, тощо).

Аскорбінова кислота руйнується при нагріванні. Це збільшує ризик гіповітамінозу у дітей, які є на штучному вигодовуванні, за умови, що їх матері порушують правила приготування сумішей (перегрівають).

 
Лікар Євген Комаровський
“Щоб вберегтися від дефіциту вітаміну С, варто використовувати не таблетки, а свіжі, термічно необроблені овочі, фрукти, ягоди. Імунітет зміцнюється не вітаміном С, а свіжим повітрям і руховою активністю. До теперішнього часу існує практика використання великих доз аскорбінової кислоти для лікування багатьох хвороб. Ефективність такого лікування не доведена”

Вчені довели, що великі дози вітаміну С сприяють утворенню каменів у нирках.

Висновок: приймати вітамін С як профілактику хворобам та зміцненню імунітету неефективно. Найкраще вживати свіжі, термічно необроблені овочі, фрукти, ягоди.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Профілактика захворювань Імунітет Лікар Євген Комаровський
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