Чому не варто порівнювати дитину з братами чи сестрами

Деякі батьки вважають, що порівняння власної дитини з рідними братами чи сестрами може мотивувати її. Інші ж говорять зі своїми дітьми так через те, що з ними колись говорили їх батьки.

Психолог Антоніна Оксанич переконана, що порівняння навпаки, погіршують самооцінку дитини, пише НеБийДитину.

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Таке порівняння тільки накопичує роздратування до брата чи сестри.

Психолог Антоніна Оксанич “Порівняння з іншою людиною завжди погіршує самооцінку дитини та руйнує стосунки між братами та сестрами. І навіть якщо вам здалося, що конкуренція між дітьми покращила результати дітей, то з кожним разом ця конкуренція руйнує їхню близькість”.

Психолог зазначає, що такі сестри чи брати будуть і в дорослому житті доводити один одному, хто крутіший, а не підставляти плече у скрутну хвилину.

Порівняння з іншими завжди ображає дитину. У глибині душі дитина прагне, щоб її приймали такою, як вона є. Вона прагне, щоб її любили просто так, а не за результати.



Порівняння з іншими завжди ображає дитину

За словами психолога, це життєво важлива потреба дитини. Вона має задовольнятися для формування її позитивної самооцінки, внутрішньої цілісності та радості життя.

Психолог Антоніна Оксанич “ Важливо, щоб батьки помічали та розрізняли своїх дітей в апетиті, швидкості, темпераменті, знали їх сильні і слабкі сторони. У великій родині насправді складно підлаштуватися під індивідуальність кожного, але можна подумати, як краще організувати дітей ”.

До прикладу, дитину, яка збирається довго, потрібно розбудити першою. А от дитину, яка збирається швидко, придумати заняття, щоб не нудьгував. Для вічно голодного носити в сумці яблуко, для нетерплячого позначати послідовність всіх справ.

Якщо батькам потрібно виправити дитину чи вказати на її помилки, тоді варто звернути увагу на те, що у неї виходить дуже добре. Для того, щоб дитина хотіла розвиватися, їй потрібне позитивне підкріплення.

Порівнюйте результати дитини з її попередніми успіхами чи невдачами. Вказуйте, що покращилося, а на що варто звернути увагу. Тоді дитина буде усвідомлювати, що праця та старанність допоможуть їй досягнути успіху.



Як правильно підкреслювати успіхи дитини

Антоніна Оксанич зазначила, що мотивувати дитину має не результат праці, а сам процес, задоволення, завдання та навчання.

Щодо навчання, то батьки можуть підігрівати цей інтерес за допомогою цікавих історій чи спільних досліджень. І це надихає дитину. А порівняння вбиває її творчість та радість від навчання.

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