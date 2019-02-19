Чому не варто порівнювати дитину з братами чи сестрами

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Чому не варто порівнювати дитину з братами чи сестрами
Чому не варто порівнювати дитину з братами чи сестрами / complexor.pl

Деякі батьки вважають, що порівняння власної дитини з рідними братами чи сестрами може мотивувати її. Інші ж говорять зі своїми дітьми так через те, що з ними колись говорили їх батьки.

Психолог Антоніна Оксанич переконана, що порівняння навпаки, погіршують самооцінку дитини, пише НеБийДитину.

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Таке порівняння тільки накопичує роздратування до брата чи сестри.

 
Психолог Антоніна Оксанич
“Порівняння з іншою людиною завжди погіршує самооцінку дитини та руйнує стосунки між братами та сестрами. І навіть якщо вам здалося, що конкуренція між дітьми покращила результати дітей, то з кожним разом ця конкуренція руйнує їхню близькість”.

Психолог зазначає, що такі сестри чи брати будуть і в дорослому житті доводити один одному, хто крутіший, а не підставляти плече у скрутну хвилину.

Порівняння з іншими завжди ображає дитину. У глибині душі дитина прагне, щоб її приймали такою, як вона є. Вона прагне, щоб її любили просто так, а не за результати.

Порівняння з іншими завжди ображає дитину
Порівняння з іншими завжди ображає дитину

За словами психолога, це життєво важлива потреба дитини. Вона має задовольнятися для формування її позитивної самооцінки, внутрішньої цілісності та радості життя.

 
Психолог Антоніна Оксанич
Важливо, щоб батьки помічали та розрізняли своїх дітей в апетиті, швидкості, темпераменті, знали їх сильні і слабкі сторони. У великій родині насправді складно підлаштуватися під індивідуальність кожного, але можна подумати, як краще організувати дітей ”.

До прикладу, дитину, яка збирається довго, потрібно розбудити першою. А от дитину, яка збирається швидко, придумати заняття, щоб не нудьгував. Для вічно голодного носити в сумці яблуко, для нетерплячого позначати послідовність всіх справ.

Якщо батькам потрібно виправити дитину чи вказати на її помилки, тоді варто звернути увагу на те, що у неї виходить дуже добре. Для того, щоб дитина хотіла розвиватися, їй потрібне позитивне підкріплення.

Порівнюйте результати дитини з її попередніми успіхами чи невдачами. Вказуйте, що покращилося, а на що варто звернути увагу. Тоді дитина буде усвідомлювати, що праця та старанність допоможуть їй досягнути успіху.

Як правильно підкреслювати успіхи дитини
Як правильно підкреслювати успіхи дитини

Антоніна Оксанич зазначила, що мотивувати дитину має не результат праці, а сам процес, задоволення, завдання та навчання.

Щодо навчання, то батьки можуть підігрівати цей інтерес за допомогою цікавих історій чи спільних досліджень. І це надихає дитину. А порівняння вбиває її творчість та радість від навчання.

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Теги: Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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