Чому не варто стримувати сльози, якщо хочеться плакати

Плакати, коли хочеться – корисно, а стримувати сльози – ні. Вчені стверджують, що сльози є сигналом організму про необхідність відпочити.

Журнал Emotion опублікував дані, які отримали дослідники з Квінслендського університету (Австралія) і Тілбургского університету (Нідерланди). Ці фахівці вивчали вплив плачу на організм. В результаті вони прийшли до висновку про те, що "плакати корисно на фізіологічному рівні".

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Авторами проекту було здійснено експеримент, в якому взяли участь 197 жінок. В ході випробувань їм демонструвалися відеоролики з різними у своїй емоційній виразності сюжетами, як сумними, так і нейтральними. В цей час сканувалися параметри роботи організму учасниць – їх серцебиття, частота дихання, а також концентрація стресового гормону кортизолу в зразках слини.



Сльози допомагають знизити рівень стресу

Вчені виявили наступне. У тих жінок, які стримували сльози під час перегляду сумного відео, було зафіксовано прискорене дихання і пульс, а в слині – вищу концентрацію кортизолу. Іншими словами, не дивлячись на зовнішню невиразність, їх організм був у стресу, що впливає на серцево-судинну систему. У свою чергу, у жінок, які слідували своїм бажанням плакати й не соромилися плакати, показники були в нормі.

За словами вчених, перед плачем у цих учасниць знижувалося серцебиття, а коли плач починався, воно знову активізувалося, але (на відміну від жінок, які не плакали) все одно не перевищувало того рівня, який фіксувався у них до початку експерименту.

Вони констатують, що сльози покращують контроль організму над емоційним збудженням і допомагають уникнути пов'язаних з ним можливих наслідків, які негативно відбиваються на роботі внутрішніх органів і систем.

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