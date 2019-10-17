Чому не варто використовувати інтерферони для лікування застуди

Існує 3 типи ІФН: I типу (α - 1, 2, 2 a, 2 b, 3, 4 ...... 12, β-1a, 1b, ω) – має противірусну активність, II типу (γ) - стимулюють імунну відповідь, ІФН III типу (λ) – діє як I тип, розповіла фармаколог Галина Бочкарьова.

Читайте також: Коли небезпечно поєднувати народну медицину з ліками

Сучасна фарміндустрія має великий вибір препаратів інтерферону в різних лікарських формах, навіть для новонароджених, але тільки в країнах пострадянського простору їх застосовують для лікування ГРВІ, хоча дані про ефективність такого лікування відсутні.

Клінічні рекомендації по лікуванню ГРВІ говорять про недоцільність застосування цих препаратів. А у рекомендаціях європейської асоціації педіатрів, американської академії педіатрів, австралійської асоціації педіатрів, всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) взагалі не згадується про ці препарати, тому цих на території цих країн вони не продаються. Більшість інтерферонів виробляють Росії.



Інтерферони не допоможуть вилікувати застуду та грип

Коли інтерферони можуть допомогти?

Рекомбінантні людські інтерферони альфа-2b / бета-1b діють, але тільки у формі ін'єкцій для лікування таких серйозних захворювань як:

Вірусний гепатит В і C; ВІЛ; Розсіяний склероз; Деякі форми раку.

Тривалість лікування становить мінімум пів року у великих дозах.

Експериментально встановлено, що необхідно 4 години прямого і безперервного впливу інтерферону в на клітку, щоб він мав хоч якусь дію. Щоб цього досягти добова доза повинна становити щонайменше 5 мільйонів міжнародних одиниць (МО).

Організм людини прекрасно справляється з ГРВІ самостійно, виробляючи набагато більше ІФН, ніж отримає з препаратом.

Місцеві форми препаратів інтерферону (краплі, свічки, мазі) – неефективні, оскільки інтерферони володіють дуже великою молекулярною масою, що не дозволяє їм всмоктуватися через слизову оболонку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.