Чому не варто збільшувати член

Американські вчені проаналізували стан більш, ніж тисячі чоловіків, які перенесли операцію по збільшенню статевого члена, та виявили, що хірургічне втручання призводило до ускладнень.

Американські дослідники з Медичного центру Святого Йосипа і Центру медичних наук університету Техасу в Х'юстоні провели аналіз 17 різних наукових робіт, пише журнал Sexual Medicine.

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У них загалом взяли участь 1 192 чоловіки. Всі вони перенесли операцію по збільшенню статевого органу хірургічними і нехірургічними способами.

Нехірургічне лікування з використанням спеціальних розширювачів приводило до позитивного результату в деяких випадках, але збільшувало розмір органу менше ніж на два сантиметри.

Процедури з використанням ін'єкцій "збільшили ширину". Але їх пов’язують з підвищеним ризиком ускладнень. Методи, при яких використовували вакуумні пристрої, взагалі не продемонстрували будь-якої ефективності.

Хірургічне втручання включало операції з розрізання підтримуючої зв'язки статевого члена, пересадці шкіри і підшкірного жиру, а також по введенню хрящової тканини між головкою і підставою органу.

Попри те, що чоловіки повідомляли про збільшення статевого члена, ефективність цих методів не була перевірена в інших дослідженнях.

Зрештою статевий орган не тільки стає коротшим, за початкову довжину, але і з елементами деформації. Нерідко це супроводжується імпотенцією.

Ін'єкції й хірургічне втручання слід застосовувати в останню чергу для лікування патології мікропеніса, оскільки при цьому є ризик серйозних ускладнень.

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