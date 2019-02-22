Чому не виходить завагітніти та що з цим робити: поради гінеколога

Ви стоїте на голові після близькості, щодня займайтесь сексом, а вагітність не настає? Які помилки та проблеми виникають при плануванні вагітності – ця інформація буде надважливою для усіх молодих пар.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

Читайте також: Які фактори впливають на сексуальний потяг у жінок

Що робити, якщо після статевого акту з мене витікає сперма? Чи може це бути причиною непліддя?

Витікання сперми – це абсолютно природнє явище, і не треба ставати в позу "берізки", чи ще якусь, щоб відбулось запліднення. Якщо в чоловіка нормальна спермограма і немає відхилень у вас, то вагітність відбудеться. Якщо ж вагітність не настає протягом року регулярного відкритого статевого життя, то це привід звернутись до лікаря.

Ми займаємось сексом з чоловіком щодня, а я не вагітнію. Що не так?

Щоденне статеве життя лиш знижує шанси на вагітність.Підхід до кожної конкретної жінки індивідуальний, адже потрібно знати коли в неї відбувається овуляція, а тоді вже підлаштовуватися.

Я не можу завагітніти ні від першого чоловіка, ні від другого. Що зі мною не так?

Для цього слід звернутись за допомогою до лікаря, пройти обстеження обом партнерам. За статистикою 45% причин непліддя пов'язані з чоловічим фактором.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Навіть якщо першу дитину з чоловіком ви зачали без проблем, це не означає, що так буде вдруге. З роками якість сперми чоловіка погіршується. Та й жінка не молодіє. Тому обстежуйтесь завжди разом”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.