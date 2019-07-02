Чому не всі люди здатні любити музику: пояснення нейрологів

Здатність насолоджуватися музикою закладена в структурі білої речовини мозку.

Задоволення від музики залежить від функціонального зв'язку двох ділянок мозку: прилеглого ядра, яке входить в систему винагороди, і правої верхньої скроневої звивини – частини слухової кори мозку, йдеться в результатах дослідження вчених з Університету Барселони.

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У дослідженні взяли участь 38 добровольців. В анкеті вони вказали, наскільки їм подобається музика. Потім вони пройшли МРТ-сканування, і вчені отримали інформацію про цілісність білої речовини.

Вчені помітили, що при зниженій сприйнятливості до музики підвищується осьова проникність (це свідчить про атрофію тканин) в білій речовині, у шляхах, що з'єднують сенсорні області мозку з областю винагороди. Дослідження показало, що здатність насолоджуватися музикою залежить від анатомічних особливостей мозку.

Крім того, задоволення від музики залежить від вироблення дофаміну. У попередній роботі вчені з'ясували, що сприйняття музики можна регулювати, впливаючи на цей нейромедіатор.

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