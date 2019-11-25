Чому не всі стають алкозалежними і як це можна передбачити

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Чому не всі люди стають алкоголіками / Кадр з серіалу "Як я зустрів вашу маму"

Переважна більшість дорослих людей хоч раз у житті куштувала алкогольні напої. Вчені з'ясували причину, чому ця тяга з'являється лише в конкретних людей і зрозуміли, як цю залежність передбачити.

Деякі люди можуть пригубити чарочку лише на великі свята, другі можуть зустрічатися з друзями в барі один раз на тиждень, але без наслідків та проявів залежності. Проте чому залежність від алкогольних напоїв набувають саме треті, розповів Science.

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Приблизно 30% з тих людей, що п'ють, стають залежними, й на початку свого шляху запевняють – всі інші теж випивають і нічого страшного.

Вчені залучили мишей до експерименту і поділили їх на три групи: "тих, хто мало п'є", "пияків без наслідків" та "алкозалежних".

Виявилось, що нейрони головного мозку тісно пов'язані з залежністю. Коли випиває людина, схильна до залежності – активність нейронів знижується. Й навпаки, коли вживає людина, як навряд отримає тягу в майбутньому – нейрони стають активними

Цікаво, що нейрони так поводяться як і при першій випитій чарці, так і впродовж життя. Це означає, що завдяки цьому фактору можна передбачити, чи стане людина залежною від алкоголю в майбутньому.

Проаналізувавши результати роботи, команда розробила нову поведінкову модель та визначила кортикально-стовбуровий нейронний контур, який слугуватиме біомаркером алкозалежності. 

Фахівці стверджують, що ці дані знадобляться не лише в профілактиці та лікуванні алкоголізму, а і є актуальними при різних видах залежності.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Мозок дослідження Алкоголь
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