Чому не знижується тиск після ліків

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Чому не падає тиск
Чому не падає тиск / pixabay.com

Недотримання рекомендацій лікаря – головна причина. Правильно призначене лікування приймається не в той час, не в тому обсязі й не так, як має бути.

Сіль затримує воду в організмі, що призводить до підвищення тиску. Обмеження солі для пацієнта з 2018 року становить 5 грамів на добу. Ви можете не солити їжу зовсім, але вживати приховану сіль в соусах, ковбасах, напівфабрикатах і фастфуді, сирі, випічці й хлібі, готових стравах на винос. 

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Приймання знеболювальних або інших препаратів. Тому якщо ви регулярно приймаєте такі медикаменти – повідомте вашого лікаря.

Заміна препаратів в аптеці. Вам пропонували фармацевти або касири в аптеці заміну на ліки з меншою вартістю? Не ведіться на такі хитрощі! У більшості  випадків після "рекомендацій в аптеці" пацієнти не отримають необхідного складу в препараті або правильного дозування.

Несправний тонометр і неправильне вимірювання артеріального тиску. Так, таке теж буває. Віддавайте свої тонометри на перевірку раз на рік – це запорука коректних результатів і вашого спокою. 

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Ліки не працюють в "повну силу". Максимум дії у деяких препаратів розвивається не відразу, а через 14-21 день прийому. Треба зачекати.

Неправильно підібрані дози та компоненти лікування. Це питання вирішується тільки в кабінеті лікаря зміною схеми терапії.

Інші причини:

  1. Вживання алкоголю. Епізодичне або регулярне.
  2. Ожиріння або набір ваги.
  3. Синдром обструктивного апное сну.
  4. Резистентна артеріальна гіпертонія. Це гіпертонія, яка, попри всі спроби лікарів і різні підходи, стійка до лікування. Таке буває вкрай рідко (менше 10% випадків).

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Поради
Джерело: Здоров'я 24
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