Чому небезпечно вживати алкоголь в час пандемії коронавірусу: пояснення МОЗ

Часте та надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі. А у разі інфікування COVID-19, вживання алкоголю може ускладнити перебіг захворювання.

Про те, що алкоголь не знижує ризики інфікування коронавірусною інфекцією нагадали у Центрі Громадського здоров'я.

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Алкоголь знижує імунітет та сприяє розвитку супутніх захворювань

У ЦГЗ зазначили, що безпечної долі алкоголю не існує. Вживання алкоголю шкідливе для серцево-судинної системи, викликає гіпертонію та збільшує ризики інсультів і онкозахворювань. Непомірне споживання алкогольних напоїв викликає цироз печінки, гепатит, панкреатит.

Супутні захворювання підвищують ризики смерті від коронавірусу

Як відомо, в Україні понад 70% людей, які померли від ускладнень, спричинених COVID-19, мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

Наразі немає імунітету, вакцин та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна.

Щоб запобігти інфікуванню, найкраще не чіпати обличчя брудними руками, а після повернення додому ретельно мити руки.

Важливо! ВООЗ неодноразово наголошувала, що алкоголь на відмінну від правил гігієни не може захистити від коронавірусу і тим паче, не може лікувати.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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