Чому немає овуляції: відповідь лікаря

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Відсутня овуляція: причини
Відсутня овуляція: причини / liteimgeq.pw

Під час днів овуляції жінка має високі шанси завагітніти. Але овуляція може бути відсутня через різні причини. Їх можна розділити на 2 групи: фізіологічні та патологічні.

Акушер-гінеколог, гінеколог, УЗД-фахівець Інна Федорець та лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик, керівник жіночої консультації Медичного центру "Медікавер" Мар’яна Тенета розповіли для Здоров'я 24 про причини відсутності овуляції.

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Варто зазначити, що овуляція може не настати у таких випадках:

1. Вагітність: під час вагітності і в перші місяці після пологів у жінок відсутня овуляція;

2. годування грудьми: якщо ви годуєте дитину грудьми, у тому числі й вночі, овуляція не настає;

Овуляція може не настати, коли ви годуєте грудьми
Овуляція може не настати, коли ви годуєте грудьми

3. у юних дівчат (12-14 років), коли менструальний цикл ще не врегулювався;

4. менопауза: із припиненням менструацій овуляції теж припиняються;

5. прийом оральних контрацептивів: у нормі в такому випадку теж не повинні наступати овуляції.

За таких обставин переживати за відсутність овуляції не потрібно.

 
Акушер-гінеколог Інна Федорець

“Причиною відсутності овуляції можуть бути порушення гормонального фону жінки, зміна ритму життя(робота вночі), робота із постійним подразненням зорового нерва”.

Акушер-гінеколог Інна ФедорецьМар’яна Тенета зазначає, що відсутність овуляції в репродуктивному віці є причиною безпліддя у жінок. Щоб відновити овуляцію необхідно визначити причину патології та її усунути.

 
Овуляція – причини відсутності
• синдром полікістозних яєчників
• запалення геніталій
• дисфункція щитоподібної залози
• дисфункція кори надниркових залоз
• пухлини гіпофіза або гіпоталамуса
• системні захворювання
• стреси
• раннє виснаження яєчників
• надмірна або недостатня вага жінки.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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