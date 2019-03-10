Чому немає овуляції: відповідь лікаря
Під час днів овуляції жінка має високі шанси завагітніти. Але овуляція може бути відсутня через різні причини. Їх можна розділити на 2 групи: фізіологічні та патологічні.
Акушер-гінеколог, гінеколог, УЗД-фахівець Інна Федорець та лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик, керівник жіночої консультації Медичного центру "Медікавер" Мар’яна Тенета розповіли для Здоров'я 24 про причини відсутності овуляції.
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Варто зазначити, що овуляція може не настати у таких випадках:
1. Вагітність: під час вагітності і в перші місяці після пологів у жінок відсутня овуляція;
2. годування грудьми: якщо ви годуєте дитину грудьми, у тому числі й вночі, овуляція не настає;
Овуляція може не настати, коли ви годуєте грудьми
3. у юних дівчат (12-14 років), коли менструальний цикл ще не врегулювався;
4. менопауза: із припиненням менструацій овуляції теж припиняються;
5. прийом оральних контрацептивів: у нормі в такому випадку теж не повинні наступати овуляції.
За таких обставин переживати за відсутність овуляції не потрібно.
“Причиною відсутності овуляції можуть бути порушення гормонального фону жінки, зміна ритму життя(робота вночі), робота із постійним подразненням зорового нерва”.
Акушер-гінеколог Інна ФедорецьМар’яна Тенета зазначає, що відсутність овуляції в репродуктивному віці є причиною безпліддя у жінок. Щоб відновити овуляцію необхідно визначити причину патології та її усунути.
• запалення геніталій
• дисфункція щитоподібної залози
• дисфункція кори надниркових залоз
• пухлини гіпофіза або гіпоталамуса
• системні захворювання
• стреси
• раннє виснаження яєчників
• надмірна або недостатня вага жінки.
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