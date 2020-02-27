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Чому немає тест-систем на виявлення коронавірусу в усіх містах: відповідь МОЗ

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Віктор Ляшко

В Україні тест-системи для перевірки на коронавірус є, однак знаходяться вони лише у Києві. У МОЗ пояснили, чому вони відсутні в усіх містах.

Чимало людей у мережі цікавляться тим, чому немає тест-систем для виявлення нового виду коронавірусу в усіх містах. До прикладу, 22 лютого були взяті біоматеріали в евакуйованих з Уханя і вони були відправлені літаком до столиці. Усі результати стали відомі лише 27 лютого.

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Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу сказав, що тест-системи є в Центрі громадського здоров'я.

За його словами, тест-системи використовуються лише з діагностичною метою для людей з температурою і тих, які відвідували країн, в яких зафіксований спалах коронавірусу.

"Зараз є багато людей, які мають бажання провести дослідження на наявність коронавірусу… Ми використовуємо діагностичні тест-системи лише для діагностичної мети, для того, щоб відстежувати циркуляцію", – сказав Ляшко.

Додамо, що наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих буде 1 березня.

Коронавірус
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Здорове життя
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